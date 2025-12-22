Crăciun cu frig, ninsori și ploi: prognoza meteo pe regiuni pentru următoarele două săptămâni. Cum va fi vremea de Revelion

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni prognoza pentru perioada 22 decembrie - 4 ianuarie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor scădea treptat, iar în zilele de Crăciun și Revelion sunt așteptate ploi, lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni ale țării.

Vremea în Banat

În primele două zile de prognoză media maximelor termice va fi mai mare decât în mod normal în această perioadă și se va situa în jurul valorii de 8 grade. În data de 24 decembrie temperatura maximă medie va scădea cu 3...4 grade și se va apropia de cea specifică Ajunului Crăciunului.

În zilele care vor urma media temperaturii maxime va avea variații în general între 0 și 4 grade. Media minimelor termice se va situa între 0 și 2 grade, până în dimineața de 25 decembrie, apoi va scădea și va avea valori cuprinse în general între -2 și -5 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi mai mare în zilele de 24 și de 25 decembrie când vor predomina ploaia și lapovița și după data de 29 decembrie, când vor fi și intervale cu precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vremea în Crișana

Până în data de 25 decembrie temperaturile se vor menține peste mediile climatologice specifice perioadei. Media maximelor va avea variații între 5 și 8 grade, iar a minimelor între -1 și 2 grade. Va urma o scădere a valorilor termice astfel că în ultimele zile ale lunii decembrie și în primele zile ale lunii ianuarie, media maximelor termice va fi de 0...2 grade, iar a minimelor de -6...-4 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi mai mare în jurul zilei de 24 decembrie, când vor predomina ploile, și după data de 30 decembrie, când vor fi intervale cu lapoviță, ninsoare, dar posibil și ploaie.

Vremea în Transilvania

Temperaturile maxime vor fi în scădere până în data de 24 decembrie, de la o medie de 6 grade în prima zi, până la 2...3 grade în ultima și vor deveni normale pentru această perioadă.

Va urma o scădere treptată a valorilor termice astfel că până la finalul intervalului vor fi temperaturi maxime de -2...0 grade și minime de -9....-7 grade.

Probabilitatea de precipitații, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare, va fi mai mare, în jurul datei de 24 decembrie, apoi trecător și în general slab cantitativ, după data de 30 decembrie.

Vremea în Maramureș

Temperaturile vor fi în scădere treptată, astfel că media maximelor termice vor avea valori între 2 și 7 grade în prima săptămână și vor fi de -2...0 grade spre sfârșitul intervalului.

Minimele vor fi preponderent negative, iar în unele nopți, media lor, va putea coborî sub -5 grade.

Probabilitatea de precipitații, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare, va fi mai mare în noaptea de 24 spre 25 decembrie, apoi trecător începând cu 29 decembrie.

Vremea în Moldova

Vremea va intra într-un proces de răcire până în jurul datei de 25 decembrie când, media maximelor termice va putea fi între -3 și -5 grade, iar a minimelor între -7 și -9 grade urmând ca până spre finalul intervalului de prognoză temperatura maximă să se situeze în jurul valorii de 0 grade, iar cea minimă va fi de -7...-5 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi mai mare în zilele de 23 și de 24 decembrie (la început ploaie apoi predominant ninsoare) și după data de 1 ianuarie când vor fi posibile mai ales ninsori și lapoviță. În restul intervalului doar izolat vor fi posibile precipitații slabe.

Vremea în Dobrogea

Până la data de 24 decembrie, media maximelor termice va crește de la 5 grade în prima zi, la 8...9 grade în ultima, iar a minimelor de la 2 la 4 grade. În jurul zilei de 25 decembrie se va răci cu aproximativ 6...7 grade, apoi media maximelor termice se va situa între 2 și 6 grade, iar cea a minimelor între -4 și 0 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi mai mare între noaptea de 23 spre 24 decembrie și 24 spre 25 decembrie, când vor fi ploi la început, apoi și lapoviță și posibil ninsoare și din nou după ziua de 1 ianuarie când vor fi intervale cu precipitații mixte.

Vremea în Muntenia

În primele trei zile de prognoză valorile termice se vor menține peste mediile climatologice specifice perioadei, media maximelor se va situa în jurul valorii de 5 grade, iar a minimelor va fi de 1...2 grade. În data de 25 decembrie se va răci cu aproximativ 6 grade, apoi tendința generală a temperaturilor va fi de ușoară creștere, cu o medie a maximelor între 0 și 5 grade și a minimelor între -3 și -7 grade.

Probabilitatea de precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare va fi mai mare începând din noaptea de 23 spre 24 decembrie și până în 25 decembrie, apoi după data de 30 decembrie.

Vremea în Oltenia

Până în jurul datei de 24 decembrie media maximelor termice va fi de 4...6 grade, iar a minimelor de 1...2 grade. Va urma o răcire cu 4...5 grade, iar după data de 26 decembrie este posibil ca media maximelor să varieze între 1 și 5 grade, iar a minimelor între -2 și -7 grade.

Vor fi precipitații sub formă de ploaie la început, apoi mai ales lapoviță și ninsoare, în 24 și în 25 decembrie, apoi după data de 1 ianuarie. În restul intervalului precipitațiile nu vor lipsi în totalitate, ci vor fi trecătoare și pe suprafețe mici.

Vremea la munte

Media, atât a maximelor termice cât și a minimelor, va fi preponderent negativă. A maximelor, va putea scădea în unele nopți, cu probabilitate mai mare în a doua săptămână, sub -6 grade, iar a minimelor sub -11 grade.

Precipitații, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare, vor fi pe arii mai extinse în 24 și în 25 decembrie și după data de 1 ianuarie. În restul intervalului cestea vor apărea trecător și pe suprafețe mai mici.

