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Cum se anunță vremea în București după furtunile puternice care au făcut ravagii. Prognoza ANM pentru următoarele zile

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oameni in ploaie in bucuresti
Foto: Profimedia Images
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Vremea va fi instabilă în București în perioada 1–3 iulie, cu episoade de ploi torențiale, vijelii, grindină și temperaturi ridicate, potrivit prognozei speciale emisă miercuri de ANM.

În intervalul 1 iulie, ora 10:00 – 2 iulie, ora 10:00, vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale și importante cantitativ (20...40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii puternice (rafale de 60...80 km/h) și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 31 de grade, iar minima de 18...20 de grade.

În acest interval este în vigoare o atenționare cod galben pentru instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, averse însemnate cantitativ și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, precum și o avertizare cod portocaliu valabilă între 1 iulie, ora 15:00 – 2 iulie, ora 06:00, pentru vijelii puternice, averse torențiale importante cantitativ, grindină de medii și posibil mari dimensiuni și frecvente descărcări electrice.

ANM informează și că în intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 10:00, vremea va fi în general instabilă, cu perioade de averse torențiale (15...25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii de 50...60 km/h, precum și condiții de grindină. Temperatura maximă se va situa între 29 și 30 de grade, iar minima între 17 și 18 grade.

Pentru acest interval este în vigoare o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, cu averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici dimensiuni.

Citește și: Noi alerte de furtuni și caniculă: ANM a emis cod portocaliu și galben. Temperaturi de până la 37 de grade, dar și vijelii și grindină

Editor : C.S.

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