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Cum va evolua vremea până la început de noiembrie: ANM a publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Data publicării:
o femeie sta pe o banca in parc
Foto: Profimedia
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Din articol
Săptămâna 12 - 19 octombrie Săptămâna 19 - 26 octombrie Săptămâna 26 octombrie - 2 noiembrie Săptămâna 2 - 9 noiembrie

Temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă, în toate regiunile ţării, în următoarele patru săptămâni, potrivit estimărilor meteorologice pentru intervalul 12 octombrie - 9 noiembrie, publicate vineri de ANM.

În prima săptămână, precipitaţiile vor fi excedentare în regiunile extracarpatice, mai ales în sudul ţării, în timp ce în vest şi nord-vest se vor înregistra cantităţi de precipitaţii sub cele obişnuite.

Săptămâna 12 - 19 octombrie

În săptămâna 12 - 19 octombrie, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile extracarpatice şi local în cele centrale, dar mai ales în cele sudice, în timp ce în vestul şi nord-vestul ţării va fi deficitar.

Săptămâna 19 - 26 octombrie

În săptămâna 19 - 26 octombrie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii vor fi, de asemenea, apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 26 octombrie - 2 noiembrie

În săptămâna 26 octombrie - 2 noiembrie, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 2 - 9 noiembrie

În săptămâna 2 - 9 noiembrie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a ţării.

Editor : Ș.R.

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