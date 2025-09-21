Live TV

Video Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii. Explicațiile șefei ANM

Seen,From,Behind,Middle,Aged,Woman,In,Brown,Hat,And
Foto: Shutterstock
Cum vor fi temperaturile în următoarea perioadă

Un nou vortex polar, format în jurul Arcticii, ar putea aduce iarna mai devreme în România. Într-o intervenție la Digi24, directorul ANM a explicat posibilitatea ca zapadă să se aștearnă încă din ultima lună de toamnă. Cu toate acestea, Elena Mateescu susține că este mult prea devreme pentru a precize temperaturile din acest final de an.

„Nu trebuie să excludem niciodată o posibilitate ca iarna în România să aducă primele ninsori încă din ultima lună de toamnă, mai ales începând după 21 de noiembrie. Este o tradiție în acest sens, să consemnăm episoade cu răciri și zăpadă. Iar iarna în ansamblu ei înseamnă strat de zăpadă nu numai la munte, din păcate ultimele ierni au fost cele mai călduroase.

Cu măsură ce ne apropiem de ultima lună de toamnă vom putea să apreciem cum va fi iarna lui 2025-2026. Este prea devreme să ne dăm seama acum, însă putem să ne așteptăm la alternanțele bine cunoscute deja cu care am experimentat ultimele ierni, în care perioada călduroase au fost urmate de răciri”, a declarat Elena Mateescu la Digi24.

Cum vor fi temperaturile în următoarea perioadă

Potrivit prognozei ANM, vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit în următoarele zile, în cea mai mare parte a țării. Spre sfârșitul săptămânii vremea se va răci semnificativ, iar probabilitatea apariției de ploi va fi mai ridicată.

„Un sfârșit de săptămână cu valori care au depășit 30, s-au apropiat de 32 de grade. Ieri la multe stații din Sud-Vest și chiar Sud am înregistrat valori de 31 de grade. Azi, 32 de grade în continuare și săptămâna va debuta în aceeași notă cu o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, vorbim în medie cu până la 10 grade peste normalul acestei perioade. În toată țara până spre finalul săptămânii, începând cel mai probabil de vineri când este posibil să consemnam în partea de Vest, centru, Nord a țării o răcire care să aducă și precipitații, iar în restul țării se ne apropiem de normalul termic al acestei perioade din calendar”.

 

