Live TV

Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu numai în zona montană”

Data publicării:
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Vremea în decembrie  „Este posibil să avem strat de zăpadă” „Luna februarie se alătură lunii ianuarie în privința regimului temperaturilor”

Există posibilitatea ca, în perioada sărbătorilor de iarnă, stratul de zăpadă să fie prezent nu doar în zona montană, ci și în zonele joase, în condițiile în care estimările sezoniere indică temperaturi medii peste normalul perioadei, dar și posibile episoade de frig și ninsori consistente, a declarat luni Florinela Georgescu, director de prognoză meteorologică în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

„La nivelul țării noastre, produsul (estimarea sezonieră realizată în cadrul programului Copernicus - n. r.) indică o posibilă abatere de 1-2 grade, deci în medie am putea încheia luna noiembrie cu o temperatură mai ridicată decât normalul și cu un regim al precipitațiilor ușor peste normal, mai ales în partea de vest, de centru a teritoriului. Avem deja acest semnal că precipitațiile vor reveni dinspre partea de vest a țării, deci este posibil tot așa ca această estimare să se realizeze”, a declarat Florinela Georgescu, la conferința Focus Energetic, potrivit Agerpres. 

Potrivit acesteia, există și semnale, deocamdată incerte, privind apariția unor ninsori sau precipitații mixte în zonele mai joase din centrul țării, spre sfârșitul acestei săptămâni sau începutul săptămânii viitoare.

„Luna noiembrie este caracterizată de maxime între 2 și 8 grade, dar este prima lună în care pot apărea și manifestări de iarnă, așa cum am văzut, deja a nins în zonele montane. Există semnale, sigur, destul de incerte în acest moment, că sfârșitul acestei săptămâni, poate și începutul săptămânii viitoare, să aducă ninsori sau precipitații mixte și în zone mai joase, deci nu neapărat la munte, în partea centrală a țării”, a afirmat reprezentanta ANM.

Vremea în decembrie 

În ceea ce privește luna decembrie, estimările indică temperaturi medii peste normalul climatologic și precipitații excedentare în jumătatea vestică a țării, unde cantitățile ar putea depăși cu 5-25 de litri pe metru pătrat valorile obișnuite.

„Pe de altă parte, luna decembrie este prima lună a iernii și prima lună care poate, statistic vorbind, să aducă în nopțile cele mai reci temperaturi care să coboare sub minus 20 de grade. Media temperaturilor este cu 4-5 grade mai coborâtă decât cea a lunii noiembrie. (...) Din punctul de vedere al precipitațiilor, din nou o abatere pozitivă, deci din nou posibil să avem cantități peste normalul perioadei în partea de vest a teritoriului sau jumătatea vestică a teritoriului, vedem posibil 5 până la 25 de litri pe metru pătrat în plus față de acea medie pe care o văzusem pe harta climatologică de 40-60 de litri pe metru pătrat”, a explicat Florinela Georgescu.

Aceasta a subliniat că estimările indică și o probabilitate ridicată de precipitații mai importante cantitativ în Europa Centrală, regiune din care se alimentează Dunărea.

„Există probabilitate mare de precipitații mai importante cantitativ și în Europa Centrală, de acolo de unde știm că se alimentează Dunărea. Pentru luna ianuarie, luna cea mai rece din calendar, luna în care de-a lungul anilor, în cele mai reci nopți, temperaturile au coborât sub minus 30 de grade, vedem și pentru această lună o scădere în continuare a temperaturilor medii-maxime și vedem, de asemenea, un regim al precipitațiilor, climatologic vorbind, destul de asemănător cu luna anterioară. Din punctul de vedere al estimărilor sezoniere, luna ianuarie pare și ea a fi un pic mai caldă decât normalul, dar este cea mai rece lună din calendar. Deci o abatere pozitivă de 1-2 grade ne apropie de ideea că putem avea totuși o lună destul de apropiată de firescul unei luni ianuarie”, a adăugat directorul ANM.

„Este posibil să avem strat de zăpadă”

Referindu-se la perioada sărbătorilor de iarnă, Florinela Georgescu a apreciat că există posibilitatea apariției unui strat de zăpadă inclusiv în zonele joase, în condițiile în care un vortex polar mai slab ar putea favoriza pătrunderea aerului rece spre sudul Europei.

„În această perioadă se discută mult despre vortexul polar, se discută despre evoluția El Niño, sunt fenomene globale care influențează și evoluția vremii în Europa, chiar dacă, din punct de vedere al fenomenului El Niño, sigur, influența este una indirectă, un vortex polar mai slab înseamnă posibilă pătrundere de aer rece până spre sudul Europei. Deci aș merge pe o estimare pentru perioada sărbătorilor rezervată din punct de vedere al temperaturilor, dar cu mai multă încredere că este posibil să avem strat de zăpadă nu numai în zona montană, ci și în zonele joase”, a declarat Florinela Georgescu.

În ceea ce privește luna ianuarie, estimările indică temperaturi medii cu 1-2 grade Celsius peste normalul climatologic, dar și posibilitatea unor precipitații excedentare în vestul, nordul și centrul țării.

„Luna ianuarie pare și ea a fi un pic mai caldă decât normalul, dar este cea mai rece lună din calendar. Deci o abatere pozitivă de 1-2 grade ne apropie de ideea că putem avea totuși o lună destul de apropiată de firescul unei luni ianuarie din punct de vedere climatologic vorbind. Din punctul de vedere al precipitațiilor, de asemenea un semnal al unor posibile episoade cu precipitații excedentare, din nou o abatere pozitivă de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat pentru partea de vest, nord și centru a țării noastre”, a explicat reprezentanta ANM.

Pentru februarie, estimările indică, de asemenea, temperaturi medii cu 1-2 grade Celsius peste normalul perioadei și precipitații posibil excedentare.

„Luna februarie se alătură lunii ianuarie în privința regimului temperaturilor”

„Luna februarie, de asemenea, se alătură lunii ianuarie în privința regimului temperaturilor, cele mai reci două luni din an, în mod firesc, chiar dacă temperaturile maxime cresc ușor în medie față de ianuarie. Semnalul este în continuare al unei luni mai calde decât normalul, cu 1-2 grade”, a precizat Florinela Georgescu.

Aceasta a arătat că și luna martie ar putea aduce temperaturi medii peste normalul climatologic, dar nu sunt excluse episoadele de vreme specifică iernii.

„Estimările arată, de asemenea, o abatere pozitivă, însă este o abatere care se restrânge, să zic astfel, spre jumătatea sudică a Europei. La noi, în continuare, posibilitatea temperaturilor medii peste normalul perioadei și, iarăși, precipitații posibil ușor excedentare în mare parte a continentului”, a afirmat aceasta.

Florinela Georgescu a subliniat că estimările sezoniere trebuie privite cu reținere, având în vedere intervalul îndelungat pentru care sunt realizate, și că temperaturile medii peste normal nu exclud episoadele de frig intens.

„Trebuie să luăm, pe de o parte, cu destul de mare reținere aceste estimări, pentru că sunt pe o durată destul de îndelungată, cu o anticipație mare. (...) Acest regim ușor excedentar al precipitațiilor, din punctul meu de vedere, poate fi interpretat a avea o probabilitate mare, pentru lunile viitoare, a avea o vreme schimbătoare, deci de a avea episoade cu vreme rece, poate chiar foarte rece, pentru că este iarnă și întotdeauna România, în perioadele mai severe de iarnă, este foarte rece, deci de a avea o astfel de perioadă, dar care să fie de scurtă durată și care, pe ansamblu, să nu influențeze regimul mediu la nivelul unei luni al temperaturilor”, a explicat reprezentanta ANM.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
American dollars. Currency exchange. banking and business. United States economy. Market and stock market analysis. flat lay. Financial background
1
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații...
Van Allen Belts
2
Bariera de radiații a Pământului, considerată impenetrabilă, a fost străpunsă în timpul...
Shooting on the Main Square in Krakow
3
Atac armat în Cracovia: șase morți și 16 răniți. Autorul, care purta o ținută de tip...
JD Vance și Donald Trump
4
Un faimos analist electoral american are un „presentiment ciudat” că Trump ar putea...
Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
5
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer...
Fiica lui Marius Șumudică "rupe" tăcerea
Digi Sport
Fiica lui Marius Șumudică "rupe" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Baby girl playing in children playground in city park in cold weather spring. Toddler girl walking expressively in public playground in sunny day.
Val de frig peste România: meteorologii anunță nopți geroase și ploi în multe zone. Când se întorc temperaturile de peste 20°C
Another Extreme Cold Front Moves Through Midwest
Perturbare majoră și neobișnuit de timpurie a vortexului polar. Ce anunță meteorologii pentru vremea din Europa
vreme decembrie cismigiu bucuresti
De la temperaturi scăzute la o uşoară încălzire. Cum va fi vremea până la începutul lunii decembrie
fata cu pulover de lana sta zgribulita
Val de aer polar peste România. Cum va fi vremea în weekend și unde se vor înregistra sub -10°C
ger extrem frig termometru iarna
Aer polar peste România. Ploile se opresc, dar temperaturile scad sub zero grade în toată țara
Recomandările redacţiei
ilie bolojan alaturi de logo pnl
SURSE Scandal în PNL pe datoriile acumulate în perioada Ciucă. Foști...
ID256054-INQUAM-PHOTOS-GEORGE-CALIN
Ursula von der Leyen, vizită în România, în pline tensiuni la Marea...
claudiu manda
Manda, mesaj pentru miniștri: „S-ar putea ca pe unii să nu-i mai...
Dumitru Chisăliță.
Mai mulți români ar putea primi sprijinul pentru plata energiei...
Ultimele știri
Simion, mesaj înainte de vizita șefei Comisiei Europene în România: „Ursula trebuie să plece. Pa”
Amenzi de zeci de mii de lei pentru persoanele care au folosit steagul la cărat gunoi într-o comună condusă de un primar AUR
SONDAJ Doar 19% dintre români cred că România merge într-o direcție bună. Votanții cărui partid sunt cei mai pesimiști
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Află când ți se schimbă norocul. Cea mai bună zi din această săptămână pentru fiecare zodie
Cancan
Metalul despre care puțini știu că valorează o avere. Un gram costă aproape 1.000 de euro
Fanatik.ro
Cât a fost darul la nunta de 500.000 de euro a lui Pescobar! Dumitru Dragomir: „Atât am dat! E în primele 3...
editiadedimineata.ro
Comisia Europeană: pagina „For You” a TikTok încalcă legislația digitală a UE
Fanatik.ro
„Nu-i convocam pe Moruțan și Cîrjan”. Alegerile lui Gică Hagi, puse sub semnul întrebării
Adevărul
Planul care ar putea întări apărarea României la Marea Neagră, blocat de Bulgaria. Ce propune un general
Digieconomic
Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor
Digi FM
Mama lui Meghan Markle a ajutat FBI-ul în ancheta care îl vizează pe fostul ei soț. Thomas Markle, arestat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 42 de ani, marea sportivă și-a ales un partener cu 11 ani mai tânăr și i-a lăsat pe toți "mască"...
Pro FM
"Știe cum să aibă grijă de o femeie". Cine este bodyguard-ul lui Jennifer Lopez, bărbatul care a cucerit...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Salma Hayek, sclipitoare într-o rochie roșie care i-a conturat perfect silueta. Soțul abia și-a putut lua...
Adevarul
„Trebuia să vadă dacă e OK ursul?” Reacții virale după ce un șofer a filmat momentul în care lovește un urs...
Newsweek
Românii vor primi la pensie mai puțin de 40% din ultimul salariu. Pensionarii vor avea un real șoc. De când?
Digi FM
Ce mănâncă o femeie de 101 ani ca să trăiască atât de mult: „Îmi permit și un gin tonic”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu o broască după ce a înghițit un licurici. Imaginile sunt virale: „E o nebunie”
Film Now
Michael Douglas, alături de „comorile” lui la gala „Art of Freedom”. Carys și Dylan, cum nu se poate mai...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...