Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorologii au emis prognoza pentru luna decembrie

femeie cu o cana in mana la un targ de craciun
Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock
 Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025 Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025 Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025 Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Temperaturile vor fi uşor peste cele specifice acestei perioade, până aproape de sfârşitul anului, inclusiv de Crăciun, în toată ţara, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 1 - 29 decembrie, făcută publică vineri. 

 Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale.

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile sudice, dar şi local deficitare în cele vestice şi nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Mediile valorilor termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor fi uşor deficitare în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

