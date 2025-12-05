Live TV

Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni

Data publicării:
oameni la targul de craciun din bucuresti
Prognoza meteo pentru Crăciun și Revelion. Foto: Shutterstock
Din articol
Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025 Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025 Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025 Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 08 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026. Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în toată țara și foarte puține ploi, cu excepția începutului de ianuarie, când precipitațiile revin la valori apropiate de cele obișnuite.

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în toată țara, dar mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara.

Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână în toate regiunile.

Regimul pluviometric va avea o tendință deficitară în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru acest interval, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, cu o tendință ușor deficitară în nord-vestul țării.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
isw
2
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot
3
Belgia își menține poziția și îndeamnă Europa să renunțe la împrumutul pentru Ucraina din...
Băuturi dulci, alimente ultraprocesate
4
San Francisco a dat în judecată Coca-Cola și alte zece corporații: „Au luat alimentele și...
Arrow 3 Germania
5
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow...
E gata! Simeone i-a dat "lovitura de grație" lui Horațiu Moldovan
Digi Sport
E gata! Simeone i-a dat "lovitura de grație" lui Horațiu Moldovan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie cu o umbrela intoarsa de vant
Vremea în primul weekend de iarnă: azi vânt puternic și o zi caldă, răcire de sâmbătă. Cod roșu de vânt în Caraș-Severin până la ora 9
femeie cu umbrela indoita
HARTĂ Noi alerte meteo: cod portocaliu și galben de vânt puternic în mai multe județe. Zonele afectate și vremea la București
brad impodobit
„90% sunt din import”. A început goana după bradul de Crăciun. Cât costă și ce preferă românii
frig ploaie lapovita
Meteorolog: Șanse ca 2025 să intre în top 5 cei mai călduroși ani, în România. Unde ar putea să ningă, către finalul lunii
Crăciun
Cum va fi vremea în luna decembrie, inclusiv de Crăciun. Estimările meteorologilor pentru următoarele patru săptămâni
Recomandările redacţiei
Digi 24_2025_12_04_20_41_16
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top...
mozambic
O companie franceză este acuzată că a plătit soldații care au...
diana buzoianu in birou
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă...
Belgium: POLITICS GOVERNMENT POLICY STATEMENT DEBATE FRIDAY
Cum a devenit Belgia cel mai valoros atu al Rusiei
Ultimele știri
Avion de pasageri, în flăcări, înainte de decolare pe un aeroport din Brazilia
Un bărbat a fost înjunghiat mortal pe o stradă din Galați
Înalta Curte de Casație și Justiție decide astăzi dacă sesizează CCR în legătura cu legea privind pensiile magistraților
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din decembrie 2025 pentru fiecare zodie. Ultima lună a anului vine cu mișcări curajoase...
Cancan
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul...
Fanatik.ro
Barajul Paltinu, coșmarul lui Nicolae Ceaușescu. Incidentul uitat din 1984 care anunța dezastrul din 2025
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Ce șanse reale de calificare au FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova în optimile Cupei României...
Adevărul
Kadîrov amplifică amenințările venite de la Kremlin: „Așteptăm ordinul”. Liderul cecen promite o „foarte...
Playtech
Salariu minim diferențiat pe niveluri, în România. Cum vor influența vechimea și studiile venitul final
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
Pro FM
Alina Eremia, de nerecunoscut cu părul scurt. Fanii nu au fost încântați de look-ul artistei: „Nu ți se...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Scandal uriaș în familia Regelui Cioabă: fiul minor s-a logodit cu o fată de 14 ani. A cumpărat-o cu zece...
Newsweek
Casa de Pensii dă vești proaste pentru o categorie de pensionari. „În 90% din dosare banii sunt mai puțini”
Digi FM
Ordinea pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025. 17 candidați, un...
Digi World
Ce este guturaiul, cea mai frecventă boală de sezon la copii. Care sunt semnalele de alarmă la care părinții...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă