Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 08 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026. Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în toată țara și foarte puține ploi, cu excepția începutului de ianuarie, când precipitațiile revin la valori apropiate de cele obișnuite.

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în toată țara, dar mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara.

Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână în toate regiunile.

Regimul pluviometric va avea o tendință deficitară în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru acest interval, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, cu o tendință ușor deficitară în nord-vestul țării.

