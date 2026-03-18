Cum va fi vremea de Florii și Paște. ANM: „Avem semnale că activitatea ciclonică va fi mai importantă”

Suntem sub alerte de vânt puternic, o informare va fi valabilă până mâine seară. Vor fi rafale de până la 90 km/h la munte. Scad și temperaturile de mâine, ne așteptăm să apară ninsori și lapoviță, în zona de munte. Florinela Georgescu, directorul de prognoză al ANM, a explicat pentru Digi24 cum va fi vremea în următoarele zile, dar și care este prognoza de Florii și Paște.

 

Următoarele zile aduc un nou strat de zăpadă în zona montană și vânt puternic în mai multe zone ale țării, anunță meteorologul.

„Vom vedea precipitații mixte în zona montană, în special în zona Carpaților Orientali, însă precipitațiile pe care le așteptăm în zilele viitoare sunt unele slabe cantitativ, deci stratul de zăpadă care se va depune, stratul nou de zăpadă nu va fi mai mare de câțiva centimetri. Vor fi și intensificări ale cuvântului în continuare.

Deocamdată astăzi va fi în continuare în vigoare codul galben pentru județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Olt, unde vântul va mai avea viteze de 50-70km/h. Pe de altă parte, intensificări temporare vor fi și în celelalte regiuni ale țării. La munte, așa cum spuneați, este posibil ca acestea să fie ceva mai intense, iar această situație se va menține în următoarele zile. Aceleași ninsori de așteptat ca și la noapte în zona Carpaților Orientali. Pe de altă parte, intensificările vântului vor mai continua și ele, chiar dacă la valori mai scăzute, dar pe fondul scăderii de temperatură, sigur vor accentua puțin senzația de rece,” explică Florinela Georgescu, directorul de prognoză al ANM.

Vremea va fi una schimbătoare în perioada Paștelui, care ar putea aduce și precipitații în unele zone ale țătii.

„Cu materialele de care dispunem deocamdată, mergem pe ideea unei vremi schimbătoare atât pentru perioada Paștelui, dar de altfel pentru întreaga perioadă până atunci, pentru că avem semnale că activitatea ciclonică va fi mai importantă atât din spre Marea Mediterană, cât și dinspre Marea Neagră, cât și dinspre Oceanul Atlantic, deasupra unei mari părți a continentului european. Nu este neobișnuit pentru perioada de primăvară, dar aceasta înseamnă că săptămâna pascală nu va fi una cu o vreme constant frumoasă, dar nu putem exclude nici probabilitatea de avea zile cu temperaturi mai ridicate, dar și unele cu temperaturi mai scăzute și cu precipitații pe arii mai extinse. Semnalul actual este că aceste precipitații ar putea aduna pe partea de sud-vest a țării, în acea săptămână, cantități în jurul 20-25 l/m,” a precizat meteorologul.

