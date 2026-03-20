Cum va fi vremea de Florii și Paște. Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 23 martie - 20 aprilie. Meteorologii estimează că, în prima parte a lunii aprilie, temperaturile se vor situa în jurul celor specifice acestei perioade din an, la fel şi cantităţile de precipitaţii.

Săptămâna 23 martie - 30 martie

Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nordice şi estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în extremitatea de sud a ţării, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 30 martie - 6 aprilie

Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, posibil uşor mai coborâte în cele vestice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi excedentare, mai ales în regiunile sudice şi sud-vestice.

Săptămâna 6 aprilie - 13 aprilie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 13 aprilie - 20 aprilie

Mediile valorilor termice se vor situa în limitele climatologice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a ţării.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

