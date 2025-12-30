Live TV

Cum va fi vremea în ianuarie. Meteorologii anunță o schimbare începând de săptămâna viitoare

iarna partie ski schi tun de zapada
Foto: Profimedia Images
Administrația Națională de Meteorologie prognozează temperaturi mai mari decât cele specifice sezonului, începând din 5 ianuarie şi până aproape de sfârşitul lunii, în toate regiunile țării, conform prognozei pe patru săptămâni, publicată marţi.

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

Valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, posibil uşor mai coborâte în zona Carpaţilor Meridionali.

Regimul pluviometric va fi excedentar în nordul Carpaţilor Orientali şi în zona Munţilor Apuseni, dar şi deficitar în regiunile extracarpatice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele sud-estice.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor fi excedentare la nivelul întregii ţări, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a ţării.

