Live TV

Cum va fi vremea în minivacanța de 1 Mai: temperaturi sub normal și ploi în sud-est. Prognoza pe patru săptămâni

Data publicării:
umbrela ploaie ploi
Foto: Getty Images

Se anunță vreme cu temperaturi mult sub cele obișnuite și ploi în regiunile sud-estice în perioada minivacanței de 1 Mai, conform prognozei emise de ANM pentru perioada 20 aprilie - 18 mai. Totuși, valorile termice se vor apropia de normal în săptămâna 11-18 mai.

Săptămâna 20.04.2026 - 27.04.2026

Temperaturile vor fi cu mult mai scăzute decât cele normale pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, sud-vestice și sud-estice, în timp ce în restul teritoriului se va situa în limite în general normale pentru această perioadă. 

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026 

Regimul termic se va situa cu mult sub normele clomatologice ale perioadei, în toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în vestul și nord-vestul teritoriului, ușor excedentare în regiunile sud-estice, iar în restul țării se vor situa în limite normale pentru această săptămână. 

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric va fi deficitar, îndeosebi în regiunile vestice și sud-vestice, în timp ce în restul teritoriului se va situa în jurul normelor climatologice pentru această săptămână. 

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026 

Regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării. 

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Lovitură! Acordul fusese semnat, dar SUA a intervenit și Iranul a rămas ”cu ochii în soare”: ”Au cerut alte condiții”. Decizia luată
Digi Sport
Lovitură! Acordul fusese semnat, dar SUA a intervenit și Iranul a rămas ”cu ochii în soare”: ”Au cerut alte condiții”. Decizia luată
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
dominic fritz sustine un discurs
Fritz acuză PSD de „dublu joc și majorități paralele” cu AUR: „Nu...
explozie la cet vest bucuresti
Explozie urmată de un incendiu puternic la CET Vest din Capitală...
Donald Trump
De ce s-a temut Trump să ocupe „Insula Interzisă” a Iranului, cu...
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și...
Ultimele știri
Cum s-a schimbat discursul lui Trump privind Iranul în ultimele zile: de la „a fost de acord” la „întreaga țară va fi aruncată în aer”
Emil Boc, mesaj pentru PSD și Opoziție: Partidele care vor vota o moțiune de cenzură, să pună noul Guvern
Calendarul înscrierilor la grădiniță și creșă pentru anul școlar 2026-2027, aprobat de Ministerul Educației. Când începe prima etapă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Decizia controversată luată de regina Elisabeta a II-a la finalul vieții sale: „Va rămâne o greșeală”
Cancan
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Fanatik.ro
”Cel mai incult și mai grobian”. Decizie-surpriză a instanței după atacul suburban al vicepreședintelui PNL...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Gestul fantastic făcut de Mircea Lucescu pentru Atanas Trică, nepotul lui Ilie Balaci! Dezvăluiri...
Adevărul
Noua termocentrală Mintia, construită în trei ani. Investiția de 1,7 GW aduce aproape 1.000 de locuri de muncă
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Cum și-a câștigat Elena Udrea primii bani. Colegii îi spuneau „coana mare”: „Eram din provincie!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a lămurit de Chivu și l-a acuzat în direct la TV: "A ajuns ca Mourinho! Regret că am crezut în el"
Pro FM
Christina Aguilera, seducătoare într-o rochie din piele cu un decolteu amețitor. Arată impecabil după ce a...
Film Now
Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, mesaje emoționante de ziua fiicei lor. Carys a împlinit 23 de ani și...
Adevarul
„Portavionul de uscat” al Chinei sau tehnologia care încarcă dronele în zbor, direct de la sol
Newsweek
Moldova nu schimbă vârsta de pensionare. Dar, România crește vârsta la care se iese la pensie. Cine e afectat?
Digi FM
La fel de îndrăgostiți și după 10 ani împreună. Macaulay Culkin, fericit alături de logodnica sa la o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
Digi Animal World
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Film Now
Ryan Reynolds rupe tăcerea despre scandalul dintre Blake Lively și Justin Baldoni: „Nu am fost niciodată mai...
UTV
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea despre relația cu Felix Baumgartner în plin scandal cu familia lui. „Doi...