Cum va fi vremea în minivacanța de 1 Mai: temperaturi sub normal și ploi în sud-est. Prognoza pe patru săptămâni

Se anunță vreme cu temperaturi mult sub cele obișnuite și ploi în regiunile sud-estice în perioada minivacanței de 1 Mai, conform prognozei emise de ANM pentru perioada 20 aprilie - 18 mai. Totuși, valorile termice se vor apropia de normal în săptămâna 11-18 mai.

Săptămâna 20.04.2026 - 27.04.2026

Temperaturile vor fi cu mult mai scăzute decât cele normale pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, sud-vestice și sud-estice, în timp ce în restul teritoriului se va situa în limite în general normale pentru această perioadă.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Regimul termic se va situa cu mult sub normele clomatologice ale perioadei, în toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în vestul și nord-vestul teritoriului, ușor excedentare în regiunile sud-estice, iar în restul țării se vor situa în limite normale pentru această săptămână.

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric va fi deficitar, îndeosebi în regiunile vestice și sud-vestice, în timp ce în restul teritoriului se va situa în jurul normelor climatologice pentru această săptămână.

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

Regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Citește și:

Cum va fi vremea de 1 Mai în fiecare regiune a țării. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

Vremea se răcește puternic în țară: sunt anunțate ploi, vânt puternic şi ninsori. ANM a emis noi alerte cod galben HARTĂ

