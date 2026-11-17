Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru următoarea săptămână în România, anunță meteorologii în prognoza pe patru săptămâni. Până pe 14 decembrie, aceștia estimează că temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale, iar precipitațiile vor fi excedentare în special în vestul și nord-vestul țării și ușor deficitare sau apropiate de normale în restul regiunilor.

Săptămâna 16.11.2026 – 23.11.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile extracarpatice.

Cu excepția regiunilor estice și sud-estice, unde cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, regimul pluviometric va fi excedentar, mai ales în vestul și nord-vestul teritoriului.

Săptămâna 23.11.2026 – 30.11.2026

Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate în vestul și sud-vestul țării.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile vestice și nord-vestice dar și ușor deficitare în cele sudice și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 30.11.2026 – 07.12.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 07.12.2026 – 14.12.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi apropiate de cele normale, în toate regiunile.

Editor : Alexandru Costea