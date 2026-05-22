Cum va fi vremea în prima lună de vară. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026 Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026 Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026 Săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 25 mai - 22 iunie. Meteorologii anunță vreme apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi ușor mai ridicate în unele zone și mai puține ploi decât în mod obișnuit.

Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele estice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, îndeosebi în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi local deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

