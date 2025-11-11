Cum va fi vremea în primele zile de iarnă. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit meteorologilor, în perioada 10 noiembrie - 08 decembrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă și vor fi variații ale regimului de precipitații în diferite regiuni ale țării.

Săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice, dar și deficitar în cele vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, dar și ușor deficitare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile intracarpatice, dar mai ales în extremitatea de nord a teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi ușor deficitare.

