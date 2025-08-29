Live TV

Cum va fi vremea în septembrie. Cât persistă valul de căldură și unde sunt așteptate ploi

Data publicării:
vreme, ploaie, toamna, umbrela
Foto: Shutterstock

Primele zile din septembrie aduc valori termice mai ridicate decât normalul perioadei, în special în sudul țării, potrivit estimărilor pe patru săptămâni ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată. În a doua parte a lunii, vremea se va apropia de regimul normal, iar ploile vor fi mai frecvente în regiunile centrale, nord-estice și la munte.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005-2024.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Săptămâna 1 – 8 septembrie 2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 8 – 15 septembrie 2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare, local, în regiunile centrale și nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 15 – 22 septembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în zonele montane și local în cele centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 22 – 29 septembrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

