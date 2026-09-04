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Cum va fi vremea în septembrie și la început de octombrie. Meteorologii anunță zonele unde temperaturile vor fi mai ridicate

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femeie care citeste in parc cu peisaj de toamna
Foto: Getty Images
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Din articol
Săptămâna 07.09.2026 – 14.09.2026 Săptămâna 14.09.2026 – 21.09.2026 Săptămâna 21.09.2026 – 28.09.2026 Săptămâna 28.09.2026 – 05.10.2026

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în vestul şi sud-vestul ţării în mai multe intervale din luna septembrie, în timp ce în celelalte regiuni valorile termice vor fi, în general, apropiate de cele specifice perioadei. Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale în toată ţara, pe parcursul următoarelor patru săptămâni, potrivit estimărilor meteorologice pentru perioada 7 septembrie - 5 octombrie anunţate vineri de meteorologi.

Săptămâna 07.09.2026 – 14.09.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice și local în cele centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 14.09.2026 – 21.09.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 21.09.2026 – 28.09.2026

Temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval se va situa în jurul celui normal, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 28.09.2026 – 05.10.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile sudvestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Editor : C.S.

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