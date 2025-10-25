Live TV

Video Cum va fi vremea în țară în acest weekend. Anunțul meteorologilor

Data publicării:
fete care stau jos si peisaj de toamnă
Foto: REUTERS/Lisi Niesner

Meteorologul ANM Mihai Timu a declarat sâmbătă, la Digi24, că vremea în acest weekend va fi „predominant frumoasă, cu cer destul de degajat”, deși spre seară se vor înregistra înnorări și ploi izolate în sud-vestul țării. El a precizat că temperaturile vor varia între 9 – 10 grade Celsius în nord-estul Transilvaniei și până la 20 de grade în sud, iar în București maximele vor fi în jur de 19 grade.

„Astăzi avem o vreme predominant frumoasă, un cer destul de degajat. Spre seară se mai norează. În partea de sud-vest a teritoriului, izolat, va ploua slab, dar per ansamblu va fi o zi destul de bună”, a declarat meteorologul.

Acesta a punctat că „temperaturile variază de la o zonă la alta”: „În partea de nord și de centru acestea vor fi mai modeste, 12-14 grade Celsius. În nord-estul Transilvaniei, chiar maxime de doar 9 10 grade, dar în partea de sud a țării vom atinge valori în jurul a 20 de grade în această după-amiaza”.

El a afirmat că în București temperaturile vor ajunge „în jur de 18-19 grade”. 

„O să mai bată vântul în zonele joase sau pe crestele cele mai înalte ale Carpaților Orientali, dar la viteze mult mai mici față de ce s-a întâmplat în intervalul anterior”, a mai afirmat el.

Potrivit meteorologului, de sâmbătă noapte ploile „vor cuprinde jumătatea de vest a țării”, iar în prima parte a zilei de duminică, la nivel local, „vom mai avea ploi slabe prin centrul, sudul și estul teritoriului”.

„În Capitală, spre dimineață ne așteptăm să fie condiții de ploaie, iar mâine, în prima parte a zilei, trecător va ploua slab și așteptăm undeva în jurul a 10 grade, după care temperatura va mai crește după-amiază și vom atinge cu noroc 15-17 grade”, a precizat el.

De asemenea, meteorologul a declarat că „în perioada următoare, la munte, la altitudini mari, în special la peste 1.800 sau chiar 2.000 de metri, mai ales în cursul nopților când temperaturile mai coboară sub 0 grade, este posibil să avem și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, însă acestea vor fi în general slabe cantitativ”.

„Luni așteptăm din nou ploi, mai ales în centru, sud și est, marți din nou prin jumătatea de nord a teritoriului și sunt semnale că după ziua de marți, în ultimile zile ale lunii octombrie și chiar primele zile ale lunii noiembrie, să fie o vreme din nou predominant frumoasă”, a afirmat acesta. „Este un semnal puternic că vremea se va încălzi semnificativ în acea perioadă și vom ajunge cu temperaturile mult peste cele normale”, a mai adăugat el. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
emil ganj
1
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
2
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
3
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
vladimir putin - octombrie 2025
4
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Familia lui Felix Baumgartner a luat decizia, la trei luni de la tragedie: 900.000 de euro!
Digi Sport
Familia lui Felix Baumgartner a luat decizia, la trei luni de la tragedie: 900.000 de euro!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bancnote de 100 de lei
Cum este „premiată” contraperformanța la stat. Șeful CFR are un...
profimedia-0783574544
„Putin se joacă cu focul nuclear, care îl va arde și pe el.”...
2025-01-10 instant-4635
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - PSD - INCHEIERE CAMPANIE ELECTORALA -
Firea anunță că nu va candida la Primăria Capitalei cu un atac la...
Ultimele știri
Nicușor Dan: „Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept să spui că vrei pace. Ca să ai pace, trebuie să descurajezi războiul”
Statele Unite impun sancţiuni împotriva preşedintelui Columbiei. Reacția lui Gustavo Petro
Preşedintele brazilian Lula da Silva acuză ONU că nu a protejat victimele din Fâșia Gaza
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
femeie cu o umbrela luata de vant
HARTĂ Noi alerte meteo: cod galben de vânt puternic în aproape toată țara. Cum va fi vremea în București
Toamnă ploaie umbrelă
Cum va fi vremea până spre finalul lunii noiembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
peisaj de toamnă în parc
Vremea la extreme în România în weekend: răcire în vest, centru și nord, temperaturi de primăvară în sud și sud-est
one red wind sock and dramatic sky
Alertă meteo: cod galben de vânt puternic în mare parte din țară. Cum va fi vremea la București
fata cu caciula in soare
Schimbări bruște ale vremii la sfârșit de octombrie. Meteorologii anunță un val de căldură, urmat de temperaturi scăzute și ploi
Partenerii noștri
Pe Roz
Regina Elisabeta, inspirație pentru Camilla chiar și după moarte. Cum a apărut soția regelui Charles la...
Cancan
Ce salariu i s-a oferit unui tânăr din Cluj, ca ospătar într-un restaurant. Când a auzit suma, s-a ridicat și...
Fanatik.ro
Singurele cuvinte cu care Cristela Georgescu l-a făcut pe Gigi Becali să-l vorbească de bine pe Călin...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Afacerea de succes, cu care Dan Șucu face bani mulți, a luat o ampoare și mai mare în România. A investit...
Adevărul
Nașterea dificilă a regelui Mihai I. Ce povestea Regina Maria despre noaptea de coșmar: „N-am asistat...
Playtech
Cel mai ieftin furnizor de energie electrică din România. Pe cine trebuie să alegi pentru a face economie la...
Digi FM
De ce nu sărbătorește Fuego Crăciunul cu mama lui: „Nici nu o voi ruga să împodobească bradul!” Este al...
Digi Sport
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian și nu l-a mai lăsat să termine propoziția: ”Eu sunt român”
Pro FM
Paris Jackson, nemulțumită de gestionarea averii lui Michael Jackson. Ce spun avocații despre acuzațiile...
Film Now
Matt LeBlanc este tatăl unei fete de 21 de ani. Actorul din „Friends”, fotografiat la o plimbare împreună cu...
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin...
Newsweek
Cum au fost păgubiți la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce perioade au devenit necontributive?
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Pasiune extremă între Kim Basinger și Alec Baldwin, în anii 90: "Gândiți-vă la cele mai murdare lucruri pe...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...