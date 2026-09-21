Live TV

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Ce urmează după scăderea bruscă a temperaturii din zilele următoare

Data actualizării: Data publicării:
Peisaj de toamnă în parc.
Peisaj de toamnă în parc. Foto: Guliver/GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
BANAT CRIȘANA TRANSILVANIA MARAMUREȘ MOLDOVA DOBROGEA MUNTENIA OLTENIA LA MUNTE

Meteorologii anunță o lună septembrie cu temperaturi în general normale sau chiar peste valorile specifice perioadei în următoarele două săptămâni, cu excepția următoarelor două-trei zile, când temperatura se va răci brusc.

BANAT

Vremea va deveni rece în zilele de marți și miercuri (22 și 23 septembrie), media temperaturilor maxime urmând a fi de 18...20 de grade. Ulterior sunt estimate temperaturi maxime în jurul a 22 de grade (valori apropiate de normal în 24 și 25 septembrie), iar din 26 septembrie și până în 4 octombrie prezenta estimare indică o vreme caldă pentru aceasă perioadă, cu o medie zilnică a temperaturilor maxime de 24...26 de grade.

Temperaturile minime vor fi în medie de 7...8 grade în perioada 22 – 26 septembrie, iar la final de septembrie și început de octombrie se vor situa în jurul a 10 grade. Pe alocuri vor fi ploi în general slabe cantitativ în perioada 22 – 25 septembrie. În restul intervalului de anticipație probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

CRIȘANA

Răcirea vremii se va resimți și la nivelul acestei regiuni, astfel în zilele de marți și miercuri (22 și 23 septembrie), media temperaturilor maxime va fi de 16...18 grade. Ulterior tendința va fi de încălzire treptată, astfel până la finalul primei săptămâni se vor atinge temperaturi de 24...25 de grade, ce vor fi caracteristice și la final de septembrie și început de octombrie.

Temperaturile minime vor fi în medie de 6...8 grade în perioada 22 – 26 septembrie, iar în a doua săptămână se vor situa în jurul a 10 grade. Pe alocuri vor fi ploi în general slabe cantitativ în perioada 21 – 25 septembrie. În restul intervalului de anticipație probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

TRANSILVANIA

Răcirea vremii va fi semnificativă și la nivelul acestei regiuni, astfel dacă în prima zi a intervalului, vor mai fi temperaturi maxime în jurul a 20 de grade, în zilele de marți și miercuri (22 și 23 septembrie), media acestora va fi de 15...16 grade. Ulterior (din 24 septembrie) tendința va fi de încălzire treptată, astfel până la finalul primei săptămâni se vor atinge temperaturi de 21...22 de grade, ce se vor menține fără variații semnificative și la final de septembrie și început de octombrie (perioada 28 septembrie – 4 octombrie).

Temperaturile minime vor fi în medie de 6...8 grade, cu valori ușor mai scăzute în perioada 23 – 25 septembrie. Vor fi ploi în perioada 21 – 25 septembrie, iar izolat cantitățile de apă pot fi însemnate (10...15 l/mp). În restul intervalului de anticipație probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

MARAMUREȘ

Vremea se va răci semnificativ, astfel încât în zilele de marți și miercuri (22 și 23 septembrie), media temperaturilor maxime va fi de 16...17 grade (valori sub mediile multianuale specifice acestei perioade). Tendința va fi de încălzire până la final de septembrie, când media temperaturilor maxime ar putea atinge 24 de grade, caracterizând din nou o vreme caldă. Caldă se va menține vremea și la începutul lunii octombrie, când este estimată o medie a temperaturilor maxime de 22...23 de grade.

Temperaturile minime vor fi în medie de 6...8 grade, cu cele mai scăzute valori, estimate pentru 23 și 24 septembrie. Vor fi ploi în perioada 21 – 26 septembrie, iar izolat cantitățile de apă pot fi însemnate (10...15 l/mp). În restul intervalului de anticipație probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

MOLDOVA

Valorile termice vor scăde semnificativ, astfel vremea va deveni rece în perioada 21 – 24 septembrie, cu medie a maximelor de 17...19 grade. Tendința va fi de încălzire până la final de septembrie, când media temperaturilor maxime va atinge 22 de grade, caracterizând din nou o vreme caldă. La începutul lunii octombrie, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime în jurul a 20 de grade.

Temperaturile minime fară variații semnificative pe parcursul celor două săptămâni vor avea o medie de 8...10 grade. Vor fi ploi în perioada 21 – 24 septembrie, iar izolat cantitățile de apă pot fi însemnate (10...15 l/mp). În restul intervalului de anticipație probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

DOBROGEA

Vremea va fi caldă în prima zi a intervalului, cu o medie regională a temperaturilor maxime în jurul a 27 de grade, însă ulterior răcirea vremii va fi semnificativă, iar pentru zilele de marți, miercuri și joi (22, 23 și 24 septembrie), media acestora va fi de 19...20 de grade. Pentru restul intervalului sunt estimate temperaturi maxime în jurul a 22 de grade. Evoluția temperaturilor minime va fi asemănătoare, cu valori în jurul a 10 grade în 23 și 24 septembrie și de 12...13 grade în restul intervalului. Sunt prognozate ploi locale în 21, 22 și 23 septembrie. Sunt probabile intervale cu ploi și în restul intervalului, în special în jurul datei de 27 septembrie.

MUNTENIA

Vremea va fi caldă în prima zi a intervalului, cu temperaturi maxime în general de 28...30 de grade, însă ulterior scăderea de temperatură va fi accentuată, iar pentru zilele de marți, miercuri și joi (22, 23 și 24 septembrie), media maximelor va fi de 20...21 de grade (valori ce vor caracteriza o vreme ușor mai rece decât în mod normal în această perioadă). După acest interval se va încălzi, astfel pentru finalul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, este estimată o medie a temperaturilor maxime de 23...24 de grade.

Evoluția temperaturilor minime va fi asemănătoare, cu valori în jurul a 8 grade în 23, 24 și 25 septembrie și de 10...11 grade în restul intervalului. Sunt prognozate ploi locale în 21, 22 și 23 septembrie și izolat sub posibile și cantități de apă însemnate (10...15 l/mp). Predictibilitatea privind evoluția precipitaților scade după aceste zile, însă prezenta estimare, indică o probabilitate relativ redusă de apariție a acestora.

OLTENIA

Vremea va fi caldă în prima zi a intervalului, cu temperaturi maxime în general de 26...28 de grade, însă în zilele de marți și miercuri (22 și 23 septembrie), scăderea de temperatură va fi semnificativă, astfel media maximelor va fi de 20...22 de grade (valori ce vor caracteriza o vreme ușor mai rece și în această regiune). După aceste zile se va încălzi treptat, astfel pentru finalul lunii septembrie caracteristice vor fi valorile de temperatură maximă de 25...26 de grade, iar pentru începutul lunii octombrie sunt estimate valori în jurul a 24 de grade. Și nopțile vor fi reci în perioada 23 - 25 septembrie, cu o medie a minimelor de 7...8 grade, iar în restul intervalului sunt prognozate valori în general de 10...12 grade. Regimul pluviometric estimat va fi deficitar în tot intervalul de anticipație

LA MUNTE

În toată zona de munte vremea va deveni rece în zilele de marți, miercuri și joi (22, 23 și 24 septembrie), cu o medie a temperaturilor maxime de 6...8 grade. Ulterior se va încălzi treptat, astfel pentru finalul lunii septembrie și începutul lunii octombrie media zilnică a temperaturilor maxime va fi de 12...15 de grade.

Temperaturile minime vor prezenta aceeași evoluție, o scădere semnificativă în perioada 22 – 24 septembrie, când media acestora va fi în jurul a 0 grade, urmată de o creștere trepată în restul intervalului, spre valori în medie de 4...6 grade. Vor fi precipitații în cea mai mare parte a zonei de munte în perioada 21 – 24 septembrie, iar la altitudini mari (de peste 1700 m), trecător și lapoviță și ninsoare. Probabilitatea pentru precipitații scade semnificativ după acest interval.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT. Bani ceruți pentru campania electorală...
Metode de curățate chiuvetă din inox. Sursă Foto Getty Images
2
Cu ce se curăță chiuveta din inox. Metoda simplă care îndepărtează petele de apă și...
putin vot calculator captura
3
Putin, „certat” cu computerul pe care a votat. Pe monitor i-a apărut mesaj că nu are...
doctor physician medic
4
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani...
traian basescu inquam octav ganea
5
Băsescu explică de ce „e foarte posibilă” o guvernare PSD-AUR: „Mulți lideri, mințind...
Romina Gingașu, mesaj în forță după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari: „Vreau să mă mut în casă nouă”
Digi Sport
Romina Gingașu, mesaj în forță după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari: „Vreau să mă mut în casă nouă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oameni cu umbrele si pelerine, ploaie de toamna
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Unde va ploua și unde va fi mai frig decât în mod normal
Vizual comunicat_Film Now_Recomandările lunii septembrie
La Film Now, serile de septembrie sunt dedicate suspansului
toamna meteo vreme frig
Temperaturile urcă spre 30 de grade Celsius, dar nu pentru mult timp. Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni
o fata cu umbrela si peisaj de toamna
Vremea se schimbă brusc în România. Elena Mateescu: „Răcirea se va resimți în toată țara”. Când se încălzește din nou
termometru cu temperaturi extreme și fulgere în furtună
Noi alerte de caniculă: ANM a emis cod galben în mai multe județe. Temperaturile ajung la 35 de grade. Cum va fi în București HARTĂ
Recomandările redacţiei
Călin Georgescu
Banii afaceristului păgubit de Georgescu ar fi ajuns în conturile...
Sorin Grindeanu.
PSD nu îl susține pe Siegfried Mureșan în funcția de premier. Sorin...
Călin Georgescu.
Procurorii au găsit acasă la Călin Georgescu un document fals care...
34
WSJ: Românii fură ajutoarele sociale ale americanilor profitând de...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu îl îndeamnă pe Siegfried Mureșan să-și depună mandatul: „Să nu pierdem timpul”
Schimb de replici între fratele prinţesei Diana şi Palatul Buckingham. Regele Charles, acuzat de „manipulare psihologică”
De la austeritate la relaxare fiscală. Siegfried Mureșan anunță obiectivul privind TVA: „Să nu vină cineva să facă din nou dezordine”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Echinocțiul de toamnă 2026. Norocul a trei zodii se schimbă la ora 3:05 pe 23 septembrie
Cancan
DRAMA neștiută a lui Presley Gerber. Afecțiunea de care suferea fiul lui Cindy Crawford, mort la 27 de ani
Fanatik.ro
Ianis Hagi, acord cu Olympique Marseille: a refuzat 1 milion de euro din Israel pentru transferul din iarnă
editiadedimineata.ro
Trump interzice accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă pentru ”fake news”
Fanatik.ro
Aymen Boutoutaou, la un pas de Dinamo: Gigi Becali cere 500.000 de euro și își asumă pierderea de 800.000
Adevărul
Cum se autosabotează UE în fața Chinei și a SUA. Expert: „Creează frustrări și ridică mingea la fileu...
Playtech
Ce retrageri de bani de la bancomat pot atrage atenția ANAF. Tranzacțiile care intră în „zona gri” fiscală
Digi FM
Ce semnifică singurul tatuaj pe care îl are Nadia Comăneci: „Înseamnă foarte mult pentru mine!”. L-a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a recunoscut: Anamaria Prodan i-a dat mesaj instant, după ce a aflat că Reghe revine la FCSB
Pro FM
Raluka nu-și mai ascunde iubirea. Imagini din vacanța cu Guy, după ani în care și-a protejat relația: "E...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Mama mea drăguță!” Melanie Griffith, siluetă admirată la 69 de ani. În costum de baie într-o stațiune de lux...
Adevarul
Armatele fantomă ale istoriei. Oameni, nisip și ceață: trei mari tragedii militare pentru care încă se caută...
Newsweek
Șeful Casei de Pensii refuză să analizeze 2.100.000 pensii recalculate în minus. E specialist în agricultură
Digi FM
A renunțat la cariera în Drept pentru a plimba câini. La 30 de ani, spune că acum câștigă cu mii de dolari...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Ceasurile îmbătrânirii”. Când suferă organismul uman cele mai mari schimbări. Vârstele diferă la bărbați...
Digi Animal World
De ce nu trebuie să ţipi la câinele tău. Iată care sunt efectele negative, conform unui studiu
Film Now
Meg Ryan, toată un zâmbet alături de fiul ei. Imagini rare cu actrița din „When Harry Met Sally” și Jack Quaid
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...