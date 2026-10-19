Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în fiecare regiune. Meteorologii anunță când scad temperaturile și unde va ploua

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni prognoza pentru următoarele două săptămâni, valabilă în perioada 19 octombrie – 1 noiembrie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor crește până pe 21 octombrie, apoi vremea se va răci semnificativ. În majoritatea regiunilor sunt așteptate ploi, iar la munte va crește probabilitatea de precipitații până pe 28 octombrie.

Vremea în Banat

Valorile termice diurne vor fi în creștere în primele trei zile, de la o medie de 18 grade, în data de 19 octombrie până la 24 de grade, în 21 octombrie. După aceasta se evidențiază o scădere semnificativă a mediei maximelor termice, astfel că se vor atinge 16 grade, în ziua de 23 octombrie.

În perioada 24-28 octombrie se observă variația mediei temperaturilor maxime între 17 și 20 de grade, apoi scăderea până spre 16 grade în ultima parte a intervalului analizat.

Dacă se face raportare la media minimelor termice, se poate remarca răcirea din data de 20 octombrie (6 grade), apoi încălzirea până în 22 octombrie, când se vor atinge 12...13 grade, și ulterior o altă scădere până spre 7 grade, în 24 octombrie.

După această dată nu vor mai fi variații ale mediei temperaturilor din timpul nopții, fiind între 6 și 8 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în perioada 21-27 octombrie.

Vremea în Crișana

Temperaturile maxime vor crește în primele trei zile, de la o medie de 16 grade, în 19 octombrie până spre 25 de grade, în ziua de 21 octombrie. Ulterior se poate observa o scădere bruscă a mediei maximelor termice până spre 15 grade, în data de 23 octombrie. După această perioadă nu vor fi diferențe termice semnificative, astfel încât media maximelor va fi cuprinsă între 16 și 20 de grade, cu cea mai mare valoare în 28 octombrie.

Dacă se face raportare la media temperaturilor din timpul nopții, media acestora scade până la 6 grade, în 20 octombrie, apoi crește până la 11 grade, în perioada 22-23 octombrie. Media temperaturilor minime se va menține în jurul a 7 grade în a doua săptămână, cu o tendință de scădere la finalul acesteia.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în intervalul 21-27 octombrie și la mijlocul acestuia vor putea fi cantități de apă însemnate.

Vremea în Transilvania

Valorile termice din timpul zilei vor crește la debutul perioadei analizate, astfel că media acestora va atinge 21 de grade, în ziua de 21 octombrie. Vremea se va răci ulterior, astfel încât se identifică o medie a maximelor termice de 15 grade, în data de 23 octombrie. Începând cu ziua următoare și până în 28 octombrie se remarcă o ușoară încălzire, apoi temperaturile maxime vor scădea și, mediat, se vor consemna 14 grade, la finalul intervalului de anticipație.

În ceea ce privește media minimelor termice, se poate observa o scădere ușoară până în data de 21 octombrie, când se vor atinge 6 grade. Următoarele trei zile vor caracteriza o creștere a temperaturilor minime până la aproximativ 9 grade, în data de 23 octombrie. Ulterior, scăderea mediei acestora va fi treptată și la sfârșitul celei de-a doua săptămâni se vor înregistra 3 grade.

Va ploua în primele zile, apoi în intervalul 22-27 octombrie, local însemnat cantitativ.

Vremea în Maramureș

Media maximelor termice va fi în creștere în primele trei zile, de la aproximativ 16 grade, în 19 octombrie până spre 22 de grade, în data de 21 octombrie. După aceasta, se poate identifica o scădere bruscă a mediei temperaturilor maxime până la 13 grade, în ziua de 23 octombrie. Ulterior, nu se remarcă diferențe termice semnificative, astfel că media maximelor se va încadra între 15 și 19 grade, cea mai mare valoare fiind în 28 octombrie.

În situația mediei temperaturilor din timpul nopții, aceasta va fi de 7 grade în perioada 19-21 octombrie, apoi va crește până spre 10 grade, în 23 octombrie. Media minimelor termice se va menține în jurul a 6 grade în a doua săptămână, cu o tendință de scădere la finalul acesteia, spre 4 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în intervalul 21-27 octombrie, iar la mijlocul acestuia vor putea fi cantități de apă însemnate.

Vremea în Moldova

Temperaturile din timpul zilei vor crește la începutul primei săptămâni, astfel că media acestora se va situa în jurul a 19 grade, valoare ce se va menține până în data de 27 octombrie.

Ulterior se poate observa o scădere de la o zi la alta a mediei maximelor termice, astfel că la finalul intervalului de anticipație se vor înregistra 15 grade. Dacă se face raportare la media temperaturilor nocturne, se remarcă o ușoară scădere în 20 octombrie, când se vor înregistra 10 grade, apoi o creștere până spre 12 grade în perioada 21-24 octombrie. Începând cu data de 28 octombrie, media minimelor termice va scădea treptat, astfel încât la sfârșitul celei de-a doua săptămâni se vor consemna aproximativ 8 grade.

Va ploua, local însemnat cantitativ, la debutul intervalului, apoi probabilitatea de ploaie va fi în creștere în zilele de 22, 23 și 24 octombrie.

Vremea în Dobrogea

Valorile termice diurne vor fi în creștere la debutul primei săptămâni, astfel că, mediat, se vor atinge 20 de grade, în ziua de 21 octombrie. Ulterior, media maximelor termice va fi de 19 grade, în perioada 22-27 octombrie, apoi va scădea treptat, astfel încât la finalul intervalului de anticipație se vor înregistra 15 grade. Dacă se face referire la temperaturile minime, se poate identifica scăderea mediei acestora în cea de-a doua zi (20 octombrie), până spre 10 grade.

În următoarea perioadă nu se evidențiază variații ale minimelor termice, fiind situate în jurul valorii de 11 grade, până în 28 octombrie. După aceasta, media temperaturilor din timpul nopții va fi în scădere până la aproximativ 8 grade, în data de 1 noiembrie.

Va ploua, izolat însemnat cantitativ, la începutul perioadei de referință, iar probabilitatea de ploaie va crește, din nou, la finalul primei săptămâni și începutul celei de-a doua.

Vremea în Muntenia

Media valorilor termice din timpul zilei se va situa în jurul a 20 de grade, la începutul perioadei de analiză, apoi va fi în creștere până la 22 de grade, în 21 octombrie. Vremea se va răci ulterior, astfel că se poate evidenția o valoare medie a maximelor termice de 18 grade, în data de 23 octombrie.

În perioada 24-29 octombrie nu vor fi variații termice semnificative, după care media temperaturilor maxime va scădea până spre 15 grade, la sfârșitul celei de-a doua săptămâni. În privința minimelor termice, se poate observa o scădere a mediei acestora până în data de 21 octombrie, când se vor atinge 8 grade.

Următoarele trei zile vor caracteriza o creștere a temperaturilor minime până la aproximativ 10 grade, în data de 23 octombrie; scăderea mediei acestora va fi apoi treptată, iar la sfârșitul perioadei de referință vor fi 6 grade.

Va ploua în primele zile, apoi în intervalul 22-27 octombrie, posibil însemnat cantitativ.

Vremea în Oltenia

În ziua de 23 octombrie se identifică o răcire accentuată, astfel că media maximelor termice va atinge 16 grade. După aceasta, până în data de 29 octombrie, media temperaturilor din timpul zilei va fi de 18...19 grade, urmând ca aceasta să scadă la finalul intervalului de anticipație, spre 16 grade.

În cazul temperaturilor din timpul nopții, media acestora va scădea ușor în a doua zi (20 octombrie), spre 7 grade, apoi va crește treptat până spre 11 grade, în data de 23 octombrie. În 24 octombrie se vor consemna aproximativ 8 grade, valoare ce se va menține până în 29 octombrie; ulterior se remarcă o scădere a mediei minimelor termice, spre 6 grade, la finalul celei de-a doua săptămâni.

Probabilitatea de ploaie va fi redusă până în data de 21 octombrie, apoi crește și local vor fi posibile cantități de apă însemnate în zilele de 24 și 25 octombrie.

Vremea la munte

Media temperaturilor diurne va crește în primele trei zile, astfel că va porni de la 9 grade și va atinge 14 grade, în data de 21 octombrie. Ulterior, se remarcă o scădere a temperaturilor maxime, astfel încât în 23 octombrie se vor înregistra, în medie, 8 grade.

Până la finalul intervalului de anticipație nu vor fi variații termice semnificative și media maximelor termice va fi cuprinsă între 8 și 12 grade, cu cea mai mare valoare în ziua de 28 octombrie. Din punct de vedere al temperaturilor minime, se evidențiază o creștere a mediei acestora până în 22 octombrie, când vor fi 6 grade, apoi se poate observa scăderea din perioada 24-26 octombrie, când se vor consemna 3 grade.

Spre sfârșitul celei de-a doua săptămâni se remarcă o altă scădere a mediei minimelor termice până spre valoarea de 1 grad, în data de 1 noiembrie.

Probabilitatea de precipitații va fi mare până în data de 28 octombrie, apoi va scădea.

Editor : C.S.