Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire: unde și când vor fi ploi

Data actualizării: Data publicării:
copii care alearga pe langa fantani
Foto: Profimedia Images
Vremea în Banat Vremea în Crișana Vremea în Transilvania Vremea în Maramureș Vremea în Moldova Vremea în Dobrogea Vremea în Muntenia Vremea în Oltenia Vremea la munte

Administrația Națională de Metorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni, valabilă în intervalul 11-24 august. Meteorologii anunță o perioadă cu temperaturi ridicate, urmată de o răcire ușoară, în majoritatea regiunilor. Probabilitatea pentru ploi rămâne redusă, cu excepția zonelor montane și a estului țării, unde ploile vor fi mai frecvente după 17 august.

Vremea în Banat

În perioada 11-17 august maximele se vor încadra între 34 și 36 de grade, cu cele mai mici valori în ziua de 12 august. După ziua de 17 august vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la sfârșitul intervalului de prognoză media maximelor va coborî spre valori în jurul a 32 de grade. Temperaturile minime se vor situa, în medie, în jurul valorii de 19 grade la începutul intervalului, vor scădea până spre 15 grade în noaptea de 12 august, apoi vor crește spre valori în jurul a 18 grade în noaptea de 14 august, temperatură ce ulterior va fi de interes pentru intervalul 15-18 august.

Ulterior nopții de 18 august și până la sfârșitul intervalului estimează o ușoară răcire a vremii care va determina înregistrarea unor minime în jurul a 16 grade.

Probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

Vremea în Crișana


Vremea va fi călduroasă în primele zile ale intervalului când, în medie, maximele se vor situa în jurul a 32 de grade, apoi se va încălzi devenind caniculară în intervalul 14 -17 august, când media maximelor va fi de 35...36 de grade. Ulterior zilei de 17 august se estimează o răcire a vremii, astfel că la finalul celei de-a doua săptămâni de prognoză media maximelor se va situa în jurul a 30 de grade.

Temperaturile minime se vor situa, în medie, în jurul valorii de 19 grade la începutul intervalului, vor scădea până spre 14 grade în noaptea de 12 august, apoi vor crește spre valori de 18 grade în nopțile de 16 și 17 august. Ulterior nopții de 17 august și până la sfârșitul intervalului se estimează o răcire ușoară a vremii, răcire ce se va concretiza prin scădere minimelor până spre valori în jurul a 15 grade în ultima zi a intervalului.

Probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

Vremea în Transilvania

În perioada 11-17 august, cu variații în general ușoare de la o zi la alta, maximele se vor încadra între 29 și 33 de grade, cu cele mai mici valori în primele doua zile ale intervalului. După ziua de 17 august vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la sfârșitul intervalului media maximelor va coborî până spre valori în jurul a 28 de grade.

Temperaturile minime se vor situa, în medie, în jurul valorii de 16 grade la începutul intervalului, apoi vor scădea până spre 13 grade în noaptea de 13 august. Ulterior nopții de 13 august și până la sfârșitul intervalului de prognoză media temperaturilor minime va fi de 13...14 grade.

Probabilitatea pentru ploi va crește ușor în a doua săptămână de prognoză.

Vremea în Maramureș

La începutul intervalului media maximelor va fi de 30 de grade, apoi va crește spre valori de 34...35 de grade în intervalul 13 -16 august. După ziua de 16 august, vremea se va răci de la o zi la alta, astfel că până la sfârșitul intervalului de prognoză media maximelor va fi de 28...29 de grade.

Temperaturile minime se vor situa în medie în jurul valorii de 18 grade la începutul intervalului, vor scădea până spre 13 grade în noaptea de 12 august, apoi vor crește spre valori de 16...17 grade, în intervalul 15 -17 august. Ulterior nopții de 17 august și până la sfârșitul intervalului media minimelor va fi de 14 grade.

Probabilitatea pentru ploi va crește în a doua săptămână de prognoză.

Vremea în Moldova

În primele două zile ale intervalului media maximelor va fi de 27 de grade, apoi va crește până spre valori de 32 de grade în ziua de 17 august. Ulterior zilei de 17 august, vremea se va răci, astfel că până la sfârșitul intervalului de prognoză media maximelor va fi de 28 de grade.

Temperaturile minime se vor situa în medie în jurul valorii de 19 grade la începutul intervalului, vor scădea până spre 13...14 grade în noaptea de 12 august, apoi vor crește până spre valori de 16 grade, în noaptea de 18 august, valoare ce ulterior va fi de interes pentru restul intervalului de prognoză (19-24 august).

Probabilitatea pentru ploi va crește în a doua săptămână de prognoză.

Vremea în Dobrogea

La începutul intervalului media maximelor va fi de 32 de grade, apoi va scădea până spre valori în jurul a 29 de grade în ziua de 12 august. După ziua de 12 august și până la sfârșitul intervalului vor fi ușoare alternanțe termice de la o zi la alta, astfel încât media maximelor va fi de 30...32 de grade.

Temperaturile minime se vor situa, în medie, în jurul valorii de 20 de grade la începutul intervalului apoi, cu ușoare variații de la o noapte la alta, media minimelor va fi de 18...19 pe parcursul întregului interval de prognoză.

Probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

Vremea în Muntenia

La începutul intervalului vremea va fi caniculară, cu o medie a temperaturilor maxime în jurul a 35 de grade, apoi se va răci semnificativ, astfel că în ziua de 12 august să se înregistreze valori de 31...32 de grade. După ziua de 12 august și până la sfârșitul intervalului de prognoză vor fi variații ușoare de la o zi la alta, astfel că media maximelor va fi de 33...35 de grade.

Temperaturile minime se vor situa, în medie, în jurul valorii de 19 grade la începutul intervalului, apoi vor scădea până spre 16 grade în noaptea de 17 august. Ulterior nopții de 17 august și până la sfârșitul intervalului, variațiile termice vor fi nesemnificative, astfel că media minimelor va fi de 17...18 grade.

Probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

Vremea în Oltenia

La începutul intervalului vremea va fi caniculară, cu o medie a temperaturilor maxime în jurul a 39 de grade, apoi se va răci semnificativ, astfel că în ziua de 12 august să se înregistreze valori de 32...33 de grade. După ziua de 12 august și până la sfârșitul intervalului de prognoză vor fi variații ușoare de la o zi la alta, astfel că media maximelor va fi de 34...35 de grade.

Pe parcursul celor 2 săptămâni de prognoză temperaturile minime vor fi de 18...20 grade.

Probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

Vremea la munte

În intervalul 11- 17 august, cu variații în general ușoare de la o zi la alta, maximele se vor încadra între 21 și 24 grade. Ulterior zilei de 17 august vremea se răci treptat astfel că până la sfârșitul intervalului de prognoză media maximelor să fie de 19...20 de grade.

Minimele se vor încadra între 10 și 15 grade, cu cele mai mari valori în prima noapte din interval.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare la începutul intervalului apoi în a doua săptămână din interval.

