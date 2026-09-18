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Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Unde va ploua și unde va fi mai frig decât în mod normal

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oameni cu umbrele si pelerine, ploaie de toamna
Foto: Profimedia
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Meteorologii anunță o toamnă cu temperaturi în general normale sau chiar peste valorile specifice perioadei în următoarele patru săptămni (21 septembrie - 19 octombrie). Excepţie va face prima săptămână a intervalului, când va fi ceva mai rece în estul, nordul şi centrul ţării. De asemenea, precipitaţiile vor fi excedentare în est şi sud-est la sfârşitul lunii septembrie, conform prognozei pentru următoarele patru săptămâni, anunţată vineri de ANM.

În săptămâna 21 - 28 septembrie, valorile termice vor fi uşor mai scăzute decât cele specifice perioadei în regiunile estice, nordice şi centrale, iar în restul ţării vor fi apropiate de normal.

În acelaşi interval, regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile estice şi sud-estice şi deficitar în cele vestice. În restul ţării, cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale.

În săptămâna 28 septembrie - 5 octombrie, temperaturile medii vor depăşi valorile normale în jumătatea nord-vestică a ţării, în special în regiunile vestice. În celelalte zone, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice perioadei.

Cantităţile de precipitaţii vor avea o tendinţă deficitară în cea mai mare parte a ţării, deficitul fiind mai pronunţat în zonele montane.

În intervalul 5 - 12 octombrie, temperatura medie a aerului va fi uşor mai ridicată decât în mod obişnuit în jumătatea vestică a ţării, mai ales în vest, iar în rest valorile vor fi apropiate de normal.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în cea mai mare parte a ţării.

În săptămâna 12 - 19 octombrie, mediile temperaturilor se vor situa uşor peste cele specifice perioadei în întreaga ţară, cu abateri mai pronunţate în regiunile vestice.

Precipitaţiile vor fi apropiate de normal în toate regiunile.

Editor : B.P.

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