După zile cu temperaturi extrem de scăzute în mare parte din țară, meteorologii anunță o încălzire temporară în perioada următoare, însă avertizează că frigul va reveni rapid. Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a declarat în direct la Digi24 că maximele vor crește treptat și nopțile geroase se vor rări în a doua parte a săptămânii, dar modelele de prognoză indică revenirea unui episod și mai sever de ger spre weekend și săptămâna viitoare, cu temperaturi foarte scăzute, în special în estul țării.

Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a explicat, în direct la Digi24, că deși perspectivele pentru zilele următoare sunt încurajatoare, atenția este concentrată în prezent asupra temperaturilor extrem de scăzute înregistrate în aceste ore.

„Veștile sunt bunicele pentru următoarele zile. Deocamdată, însă, ne concentrăm pe ceea ce se întâmplă la aceste ore și pe parcursul zilei de astăzi, pentru că pornim de la temperaturi deosebit de scăzute în toată țara. Și în această situație, după-amiază, în multe zone ale țării, în special din partea de nord și de centru a teritoriului, vor fi în continuare temperaturi sub -8° poate izolat spre -10°”, a explicat ea.

Maxime negative în aproape toată țara

Potrivit ANM, ziua de astăzi va aduce temperaturi maxime negative în cea mai mare parte a României, cu puține excepții.

„Maxime cu minus în toată țara sau în cea mai mare parte a țării, posibil ușor peste 0° doar în Banat”, a declarat Georgescu.

Zonele cele mai afectate rămân nordul și centrul țării, unde frigul persistă inclusiv pe parcursul zilei, după nopți extrem de reci.

„Și în Maramureș, partea de nord a Moldovei, în Transilvania sub -6°, chiar izolat -8°, cum spuneam, posibil spre -10° altfel spus, sunt zone în special în Transilvania care pornesc de la -18°, au avut minime de -21°, și pornesc de la aceste valori deosebit de scăzute și nu vor depăși minus -8°, -10° la amiază”, potrivit ANM.

Încălzire treptată în a doua parte a săptămânii

Meteorologii anunță însă o ameliorare a vremii în următoarele două-trei zile, atât în timpul zilei, cât și pe timpul nopții.

„Veștile însă, cum spuneam, sunt bune pentru următoarele două - trei zile, pentru că treptat temperaturile vor crește atât cele de pe parcursul zilelor, cât și cele din cursul nopților, astfel încât sperăm ca în a doua parte a săptămânii să nu mai avem nopți geroase, adică cu temperaturi sub -10° și ziua treptat maximele să devină pozitive”, a declarat Florinela Georgescu.

În ciuda încălzirii prognozate pe termen scurt, specialiștii ANM avertizează că nu este exclus un nou episod de frig sever spre finalul săptămânii.

Un nou episod sever de ger

„Nu trebuie însă să ne bucurăm prea mult, pentru că semnalele materialelor din această dimineață arată că există probabilitatea destul de mare ca în weekend și săptămâna viitoare să avem un nou episod cu temperaturi scăzute, poate chiar izolat mai scăzute decat acum”, a explicat ea.

Florinela Georgescu a subliniat că episoadele de ger sunt normale pentru această perioadă a anului, chiar și în contextul unor ierni mai blânde în ultimii ani.

„Suntem categoric în perioada din an în care este de așteptat să avem perioade cu ger și toată structura la nivelul continentului european dă anumită încredere în acest scenariu al unui nou episod cu temperaturi foarte scăzute”, a transmis ANM.

„Nu este neobișnuit să avem astfel de temperaturi, practic în fiecare iarnă, chiar dacă au fost ierni mai blânde în ultimii ani, cate un episod cu ger am avut, deci temperaturi comparabile am avut în februarie anul trecut. Să ne amintim că pentru câteva zile a fost foarte frig în toată țara, chiar și în zona Capitalei, nu sunt temperaturi apropiate de recordurile lunii ianuarie, luna ianuarie este luna care se caracterizează prin recorduri de temperatură în multe zone ale țării sub -30° inclusiv pentru București. Din fericire, nu suntem acum într-o astfel de situație”, a adăugat Florinela Georgescu.

