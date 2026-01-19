Live TV

Cum va fi vremea până la începutul lunii februarie. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, în fiecare regiune a țării

Vremea continuă să fie capricioasă, cu temperaturi oscilante. Meteorologii anunță o ușoară încălzire în zilele următoare, ca apoi temperaturile să scadă din nou. ANM a emis prognoza pentru perioada 19 ianuarie - 1 februarie, pentru fiecare regiune a țării.

Vremea în Banat

Temperaturile maxime vor fi în creștere, de la o medie de -2 grade în prima zi, până în jurul a 5 grade în data de 21 ianuarie. În următoarele trei zile media maximelor va avea valori între 2 și 6 grade, iar în 25 și 26 ianuarie va fi mai ridicată și se va situa între 4 și 8 grade. Ulterior, vremea se va răci cu aproximativ 4 grade, apoi media maximelor termice va avea variații, în general între 2 și 7 grade. Minimele termice vor fi tot mai ridicate până la începutul celei de a doua săptămâni, de la -8 până în jurul a 1 grad, apoi vor scădea din nou, iar media acestora va fi cuprinsă, în general între -4 și 1 grad. Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată între 25 și 31 ianuarie.

Vremea în Crișana

Până la începutul săptămânii care urmează, regimul termic va fi în general de încălzire, de la o medie a maximelor de -2 grade și a minimelor de -10 grade, la 6...8 grade maximele și -1...1 grad minimele. Vor urma două zile de răcire, de aproximativ 4...5 grade, apoi, în general, media temperaturilor maxime va avea variații între 1 și 6 grade, iar a minimelor între -5 și 0 grade. Probabilitatea de precipitații va fi în creștere după data de 24 ianuarie.

Vremea în Transilvania

În primele trei zile media maximelor termice va crește, de la -4 la 2 grade, apoi, până în 24 ianuarie, aceasta va fi, în general, de 0...2 grade. Între 25 și 27 ianuarie se vor înregistra temperaturi maxime a căror medie va fi cuprinsă între 2 și 5 grade, iar între 28 ianuarie și 1 februarie aceasta va avea valori, în marea lor majoritate, între 0 și 5 grade. Minimele termice vor scădea, astfel că în dimineața de 21 ianuarie vor fi, în medie, de -16...-14 grade, iar în zilele care vor urma vor crește, astfel că în 26 și 27 ianuarie vor tinde spre 0 grade. Va urma o nouă răcire, dar la valori mai ridicate decât în primele zile de prognoză. Probabilitatea de precipitații va fi mai mare după data de 25 ianuarie.

Vremea în Maramureș

Până în jurul datei de 26 ianuarie, tendința generală a temperaturilor va fi de creștere, media maximelor de la -4 la 4...6 grade, iar a minimelor de la -13 la -2...0 grade. După acest interval maximele termice vor fi în medie de 0...5 grade, iar minimele, în medie, de -6...0 grade. Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată între 25 ianuarie și 1 februarie.

Vremea în Moldova

Media maximelor termice va fi în creștere până la mijlocul primei săptămâni, de la -6 la -2...0 grade, va scădea în următoarele două zile, cu 4...5 grade, iar între 25 ianuarie și 1 februarie va avea oscilații, în general între -4 și 1 grad. Media minimelor termice va atinge valori, de la -13...-12 grade în primele dimineți, până în jurul a -3 grade în data de 27 ianuarie, apoi se va situa, în general, între -7 și -2 grade. Începând cu data de 23 ianuarie, vor fi precipitații aproape în fiecare zi.

Vremea în Dobrogea

Până pe 22 ianuarie vremea se va încălzi, de la o medie a temperaturilor maxime de -4 grade la 5...6 grade, iar a minimelor de la -10 grade, la -1...1 grad. În următoarele două zile media valorilor termice va scădea cu 3...5 grade, apoi se va încălzi, astfel că în data de 26 ianuarie aceasta se va situa în jurul valorii de 8 gade, în cazul maximelor și va atinge 2...3 grade în cazul minimelor. Până la finalul intervalului de prognoză maximele vor avea variații, în medie, între 0 și 6 grade, iar minimele, în medie, între -4 și 0 grade. Din 22 ianuarie și până în 1 februarie, vor fi posibile precipitații în fiecare zi.

Vremea în Muntenia

În primele trei zile media maximelor termice va crește, de la -4 la 4 grade, apoi, până în 24 ianuarie, aceasta va fi, în general, de 0...2 grade. Între 25 și 27 ianuarie se vor înregistra temperaturi maxime a căror medie va fi cuprinsă între 2 și 6 grade, iar între 28 ianuarie și 1 februarie aceasta va avea valori, în marea lor majoritate, între 0 și 6 grade. Minimele termice vor fi relativ constante până în 21 ianuarie dimineața, media lor situându-se între -11 și -9 grade. În următoarele zile de prognoză valorile temperaturilor minime medii, vor fi cuprinse, în medie, în general între -5 și 0 grade. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în fiecare zi, între 22 ianuarie și 1 februarie.

Vremea în Oltenia

Vremea se va încălzi în primele trei zile când media maximelor termice va crește de la -4 la 2 grade, apoi, până în 24 ianuarie, aceasta va fi, în general, de -1...2 grade. Între 25 ianuarie și 1 februarie, media temperaturilor maxime va oscila, în general, între 0 și 5 grade. Minimele termice vor fi relativ constante până în 21 ianuarie dimineața, media lor situându-se între -11 și -9 grade. În următoarele zile de prognoză valorile temperaturilor minime medii, vor fi cuprinse, în medie, între -6 și 0 grade. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în fiecare zi, între 22 ianuarie și 1 februarie.

Vremea la munte

Temperaturile maxime se vor menține preponderent negative, iar media lor va avea variații, în general, între -4 și 1 grad. Media minimelor termice va avea valori între -13...-11 grade în primele nopți și -6...-2 grade în diminețile de 26 și 27 ianuarie. După data de 12 ianuarie vor fi precipitații în fiecare zi, mai ales în Carpații Meridionali și Orientali.

