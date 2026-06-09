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Cum va fi vremea până la începutul lunii iulie. Estimări meteo pentru următoarele patru săptămâni

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familie pe plaja la mare
Credit foto: Guliver/Getty Images
Din articol
Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026 Săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026 Săptămâna 22.06.2026 – 29.06.2026 Săptămâna 29.06.2026 – 06.07.2026

Meteorologii au actualizat, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 8 iunie - 6 iulie. Potrivit estimărilor ANM, vremea va avea în general valori apropiate de normal, însă vor exista perioade cu temperaturi ușor mai ridicate sau mai scăzute, iar precipitațiile vor varia de la o săptămână la alta.

Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această dată, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi excedentar în majoritatea zonelor țării, cu precădere în sud-estul teritoriului.

Săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026

Temperaturile medii ale aerului vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în jumătatea de est a teritorului, în timp ce în rest se vor situa în jurul celor normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul, sud-vestul și local în centrul teritoriului, iar în rest cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă.

Săptămâna 22.06.2026 – 29.06.2026

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată pentru acest interval în jumătatea de vest a țării, iar în rest va fi apropiată de normalul perioadei.

Regimul pluviometric va fi deficitar în nodul, vestul, centrul și local în sudul si estul teritoriului, exceptând zona Dobrogei, unde va fi apropiat de normalul perioadei.

Săptămâna 29.06.2026 – 06.07.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, exceptând zona de sud-est a teritorilui unde vor fi apropiate de normele climatologice ale perioadei.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice ale țării, ușor excedentare local în cele estice și apropiate de normalul acestui interval în rest.

Editor : C.S.

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