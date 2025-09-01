Live TV

Cum va fi vremea până la jumătatea lui septembrie, pe regiuni: cât va mai persista valul de căldură și când apar ploile

Data publicării:
apus si pasari pe cer
Foto: Profimedia Images
Din articol
Vremea în Banat  Vremea în Crișana Vremea în Transilvania Vremea în Maramureș Vremea în Moldova  Vremea în Dobrogea  Vremea în Muntenia Vremea în Oltenia  Vremea la munte 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza pentru 1–14 septembrie. Meteorologii anunță temperaturi ridicate, cu maxime de până la 34–35 de grade în sud și vest, iar nopțile mai răcoroase, între 8 și 19 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare între 3 și 7 septembrie, mai ales în nord-vest și centru.

Vremea în Banat 

În prima zi (1 septembrie), media maximelor termice se va situa în jurul valorii de 29 de grade. În următoarea zi, aceasta va crește semnificativ, până spre 34 de grade, după care va scădea până la 31 de grade, în zilele de 3 și 4 septembrie. În intervalul 5-11 septembrie, media temperaturilor maxime va fi de 32 de grade, iar la finalul celei de-a doua săptămâni analizate va scădea ușor, spre aproximativ 30 de grade. Dacă se face raportare la temperaturile din timpul nopții, media acestora va fi de 15 grade, în zilele de 1 și 2 septembrie, apoi va crește până spre 17 grade, în 3 septembrie.

Ulterior, tendința mediei minimelor termice va fi de scădere ușoară, astfel că la sfârșitul intervalului de analiză se vor înregistra aproximativ 14 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în perioada 3-7 septembrie, iar cantități mai însemnate de apă vor putea fi înregistrate în data de 3 septembrie.

Vremea în Crișana

Prima săptămână va debuta cu o medie a temperaturilor din timpul zilei de aproximativ 27 de grade. Ulterior, media acestora va fi în creștere, spre 30...32 de grade. Aceste valori se vor menține până spre finalul intervalului de analiză. În ceea ce privește temperaturile minime, acestea vor avea o medie cuprinsă între 15 și 17 grade, în prima săptămână. În a doua jumătate a perioadei de analiză, minimele termice vor scădea ușor, atingând o medie în jurul valorii de 14 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în intervalul 3-7 septembrie, iar cantități mai însemnate de apă vor putea fi în data de 3 septembrie.

Vremea în Transilvania

În primele trei zile analizate, media maximelor termice va crește semnificativ, de la aproximativ 25 de grade până spre 31 de grade. În data de 4 septembrie se poate remarca o scădere a temperaturilor maxime, astfel încât, mediat se vor înregistra 29 de grade. Această valoare se va menține și în următoarele două zile. În cea de-a doua săptămână nu vor fi variații semnificative ale mediei temperaturilor de pe parcursul zilei, astfel că se vor atinge 27 de grade.

Dacă se face raportare la temperaturile din timpul nopții, acestea vor varia ușor în prima jumătate a intervalului de referință, având o medie de 13...14 grade. În a doua săptămână, media minimelor termice va scădea ușor, iar la finalul acesteia se vor înregistra aproximativ 11 grade.

Temporar va ploua, cu o probabilitate mai mare la începutul primei săptămâni de analiză.

Vremea în Maramureș

În primele trei zile ale perioadei de analiză se poate identifica o creștere semnificativă a mediei temperaturilor maxime, de la 27 de grade până la 31 de grade. Din data de 5 septembrie se observă o scădere treptată a maximelor termice, astfel că, la finalul celei de-a doua săptămâni, se va înregistra o medie de 27 de grade. În privința mediei temperaturilor de pe parcursul nopții, nu vor fi variații semnificative în prima săptămână analizată, aceasta fiind de aproximativ 15 grade. Ulterior, se poate remarca o scădere ușoară a mediei minimelor termice, astfel încât, la sfârșitul intervalului de analiză, se vor atinge 12 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în perioada 3-7 septembrie.

Vremea în Moldova 

Prima săptămână va debuta cu o medie a temperaturilor din timpul zilei de aproximativ 29 de grade. Ulterior, media acestora va fi în creștere, spre 32...33 de grade. Valorile vor mai scădea ușor până spre finalul intervalului de analiză și se vor situa în jurul valorii de 28 de grade. În ceea ce privește temperaturile minime, acestea vor avea o medie cuprinsă între 15 și 17 grade, în prima săptămână.

În a doua jumătate a perioadei de analiză, minimele termice vor scădea ușor, atingând o medie în jurul valorii de 14 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată la începutul intervalului.

Vremea în Dobrogea 

Media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creștere în primele trei zile din interval, de la aproximativ 30 de grade, până la 33 de grade, apoi tendința va fi de scădere ușoară, astfel că din data de 4 septembrie și până la finalul intervalului de anticipație sunt estimate valori în jurul a 29 de grade. În ceea ce privește media temperaturilor de pe parcursul nopții, nu vor fi variații semnificative în primele 4 zile ale intervalului, aceasta fiind de aproximativ 19 grade. Ulterior, se poate remarca o scădere ușoară a mediei minimelor termice, astfel încât, până la sfârșitul intervalului de analiză, se va situa în jurul valorii de 17 grade.

Regimul pluviometric se va menține deficitar. Ploi de scurtă durată vor fi posibile la începutul intervalului.

Vremea în Muntenia

Media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creștere treptată în primele trei zile ale intervalului, de la 30 de grade în prima zi, până la 34...35 de grade în perioada 2-3 septembrie, apoi tendința va fi de scădere spre valori în jurul a 30 de grade, ce se vor menține până la finalul intervalului. Media regională a temperaturilor minime va fi de 16...18 grade în perioada 1-4 septembrie, apoi sunt estimate valori termice în jurul a 15 grade.

Ploi de scurtă durată vor fi posibile la începutul intervalului.

Vremea în Oltenia 

Prima săptămână va debuta cu o medie a temperaturilor din timpul zilei de aproximativ 30 de grade. Ulterior, media acestora va fi în creștere până în data de 3 septembrie, spre 34 de grade. Valorile vor mai scădea ușor până spre finalul intervalului de analiză și se vor situa în jurul a 31 de grade. În ceea ce privește temperaturile minime, acestea vor avea o medie cuprinsă între 14 și 16 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată la începutul intervalului.

Vremea la munte 

În primele trei zile, media temperaturilor maxime va crește de la valori de 17...18 grade, până spre 22...23 de grade, apoi până la mijlocul lunii septembrie, media temperaturilor maxime va fi de 17...18 grade. În ceea ce privește temperaturile minime, acestea vor fi în creștere în primele trei zile din interval (1-3 septembrie), de la o valoare medie de 9 grade, până spre 12...13 grade, apoi vor fi în scădere treptată, astfel că până la finalul intervalului de anticipație, media temperaturilor minime se va situa în jurul valorii de 8 grade.

Ploi mai sunt posibile la începutul intervalului și, din nou, după data de 4 septembrie.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
2
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
ploaie
4
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
Kaja Kallas
5
Kaja Kallas, șefa diplomaţiei UE: Este de negândit că Rusia va recupera activele...
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310049_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Val de amendamente pentru pachetele asumate de Guvern: modificări în...
Ursula von der Leyen, în timpul vizitei de la fabrica din Sopot, Bulgaria. Foto: Profimedia
Avionul cu care zbura Ursula von der Leyen, afectat de un presupus...
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Scandal în Coaliție pe tăierile din administrație. Mihaiu, USR: „25%...
Ambulanta-1-scaled
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu...
Ultimele știri
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
Israelul comite un genocid în Fâșia Gaza, acuză cea mai importantă asociație din lume specializată în acest domeniu
Ordin de protecţie provizoriu pentru Marian Vanghelie. A ar fi ameninţat-o cu moartea pe Oana Niculescu Mizil
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ROMANIA BUCHAREST HEATWAVE
Canicula revine în sudul țării, la început de septembrie. Cum va fi vremea la mare în ultima săptămână de vacanță
fulger furtuna
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta: meteorologii au anunțat cod galben. Ce zone vor fi lovite de furtuni
om care da cu apa pe el
HARTĂ Cod galben de caniculă: temperaturile urcă până la 37 de grade. Care sunt zonele afectate și cum va fi vremea în București
vreme, ploaie, toamna, umbrela
Cum va fi vremea în septembrie. Cât persistă valul de căldură și unde sunt așteptate ploi
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat în vestul țării: temperaturile ajung la 37°C. Prognoza pentru București
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Esca, departe de imaginea sobră de la știri. Ziua în costum de baie, noaptea, distracție la cluburile...
Cancan
Crimă în Cernavodă! Leonard Ion, un recidivist cu trecut violent, și-a înjunghiat mortal rivalul 😲
Fanatik.ro
Marco Dulca, următorul transfer-bombă al lui Dinamo!? Prima reacție a lui Andrei Nicolescu. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
CFR Cluj detonează bomba pe piața transferurilor: fostul jucător al lui Chelsea a ajuns în Gruia și e gata să...
Adevărul
„Noaptea ard cabluri, dimineața pute a cancer”. Bucureștenii respiră fum toxic, autoritățile tac
Playtech
Românii care nu au dreptul să se pensioneze la bătrânețe. Ei nu au nicio șansă la un trai decent
Digi FM
Ordin de protecție pe numele lui Marian Vanghelie, după ce ar fi agresat-o pe Oana Mizil, fosta iubită cu...
Digi Sport
Decizia luată de americani, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită la New York
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, apariție rară în Miami. Cum au fost surprinși înainte să se afle că...
Film Now
Jude Law spune că nu i-a fost teamă să-l joace pe Putin în „The Wizard of the Kremlin”: E o nebunie ce poţi...
Adevarul
Rețeta sănătoasă, care te ajută să slăbești fără să renunți la gust, recomandată de un antrenor de fitness...
Newsweek
Grindeanu: 2 categorii de pensionari nu vor mai plăti CASS la pensie. Vești bune și pentru mame
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Kim Novak, actrița-emblemă a anilor '50, despre renunțarea la Hollywood, în plină glorie: "Nu a fost ca și...
UTV
Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali în Turcia. Nuntă grandioasă cu sute de invitați și tradiții...