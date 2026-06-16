Cum va fi vremea până la jumătatea lunii iulie. Meteorologii au actualizat prognoza pe patru săptămâni

Meteorologii estimează că următoarele patru săptămâni vor aduce temperaturi peste cele normale în majoritatea regiunilor țării. Totodată, precipitațiile vor fi deficitare în mare parte din România până la jumătatea lunii iulie.

În săptămâna 15 - 22 iunie, valorile termice se vor situa ușor sub cele specifice perioadei în regiunile estice, iar în restul țării vor fi în general apropiate de normalul climatologic. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național, cu un deficit mai accentuat în zonele montane.

Pentru intervalul 22 - 29 iunie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în vestul, sud-vestul și centrul țării. În celelalte regiuni, valorile termice vor rămâne apropiate de cele specifice perioadei. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi, în general, apropiate de normal.

În săptămâna 29 iunie - 6 iulie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale în majoritatea regiunilor. Abaterile termice pozitive vor fi mai accentuate în vestul țării. În același interval, regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, în special în regiunile intracarpatice.

Potrivit estimărilor meteorologilor, perioada 6 - 13 iulie va aduce temperaturi peste cele specifice acestei săptămâni pe întreg teritoriul României, cu valori mai ridicate în jumătatea vestică a țării. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile intracarpatice, iar în rest se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

Estimările meteorologice sunt realizate pe baza produselor numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată și vizează tendința temperaturilor și a precipitațiilor pentru următoarele patru săptămâni.

Editor : Ș.A.