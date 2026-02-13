Live TV

Cum va fi vremea până la jumătatea lunii martie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Data publicării:
vreme, meteo, ger
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Din articol
Săptămâna 16.02. 2026 - 23.02.2026 Săptămâna 23.02.2026 - 02.03.2026 Săptămâna 02.03.2026 - 09.03.2026 Săptămâna 09.03.2026 - 16.03.2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în perioada 16 februarie - 16 martie. Vremea rece persistă și în următoarele zile, în timp ce luna mărțișorului vine cu temperaturi ușor mai ridicate.

Săptămâna 16.02. 2026 - 23.02.2026

Temperaturile vor fi mai coborâte decât cele obișnuite pentru această săptămână în regiunile nord-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi excedentar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 23.02.2026 - 02.03.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi excedentare în toate regiunile.

Săptămâna 02.03.2026 - 09.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toată țara. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 09.03.2026 - 16.03.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Amintim că ANM a emis, vineri, o serie de avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă, valabile în localităţi din 24 de judeţe, inclusiv în Bucureşti.

Citește și:

De la vreme de primăvară la ninsori, cu diferențe de 15 grade de la o zi la alta. ANM: Duminică, temperaturile vor scădea semnificativ

Editor : A.M.G.

