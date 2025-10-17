Live TV

Cum va fi vremea până la jumătatea lunii noiembrie. Estimările meteorologilor pentru următoarele patru săptămâni

Data publicării:
o femeie sta pe o banca in parc
Foto: Profimedia
Din articol
Săptămâna 20-27 octombrie Săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie Săptămâna 3-10 noiembrie Săptămâna 10-17 noiembrie

Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne, până la jumătatea lunii noiembrie, uşor mai ridicate faţă de cele specifice acestui moment al anului, iar cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele specifice perioadei sau uşor deficitare.

Săptămâna 20-27 octombrie

 Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în extremitatea de nord-vest a ţării, apropiat de cel normal în vest şi nord-vest, iar în rest va fi deficitar.

Săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 3-10 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi uşor deficitar, local, în sudul, sud-vestul şi estul teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 10-17 noiembrie

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor avea o tendinţă uşor deficitară în majoritatea regiunilor.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2005-2024. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bani-lei-1536x866
1
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
2
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
ben hodges profimedia-0478130954
3
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
studenti
4
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să...
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
5
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul...
A plecat de acasă cu o bancnotă, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă
Digi Sport
A plecat de acasă cu o bancnotă, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bancnote de 100 de lei pe o masa
Aleșii din Parlament, inspirați de Donald Trump. Proiect prin care...
trecere de pietoni
VIDEO Care sunt cele mai periculoase treceri de pietoni din...
Horațiu Potra
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența...
Trump and Putin hold joint press conference in Alaska after summit
Anunț surpriză al lui Donald Trump. În ce țară europeană urmează să...
Ultimele știri
Ace Frehley, chitaristul legendar al trupei Kiss, a murit la vârsta de 74 de ani
Trupul femeii din București, dispărută de o săptămână, a fost găsit. Principalii suspecţi de crimă sunt fiica acesteia și iubitul ei
Demisie controversată la vârful armatei americane, pe fondul războiului lui Trump cu drogurile din Venezuela. „A fost o onoare”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
A drone view shows flooded buildings and cars in Elenite
Nouă alertă de vreme rea în regiunea Burgas, din Bulgaria. Stațiunea Elenite, deja devastată, e amenințată din nou de ploi abundente
toamna meteo vreme frig
Un nou val de frig cuprinde România. ANM: Temperaturile vor scădea în toată țara. Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni
vreme, ploaie, toamna, umbrela
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru toate regiunile
femeie frig primavara vreme rece
Vremea se răcește puternic: valul de aer polar aduce temperaturi negative. Unde apar condiții de brumă și îngheț
vânt
Noi alerte de vreme rea. Cod portocaliu de vânt puternic în patru județe din țară. Zonele afectate
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
Fanatik.ro
Ce fundași joacă în Bosnia în locul lui Burcă suspendat și Popescu accidentat! Mircea Lucescu: “O să-l vedeți...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Clienții Nordis Mamaia, șocați la Adunarea Creditorilor: li s-a cerut să finanțeze din nou proiectul de lux...
Adevărul
Ce trebuie să evite România în lupta împotriva corupției. Expert: „Nu toate abordările sunt acceptabile...
Playtech
Zile libere plătite pentru părinți: se acordă și dacă lucrezi part-time sau pe contract PFA?
Digi FM
Cine este Luca, copilul-minune al șahului mondial. La doar 9 ani, a jucat 12 partide simultan și a devenit...
Digi Sport
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depășește orice...
Pro FM
Antonia, fabuloasă într-un body cu decolteu adânc și cizme peste genunchi. Ținuta ei a captat toate privirile...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști...
Newsweek
Schimbare importantă la pensia de urmaș. Ce se întâmplă cu copiii din afara căsătoriei?
Digi FM
Țara preferată a românilor ia în considerare extinderea zilei de lucru la 13 ore. Oamenii, revoltați: „Un...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Imagini virale cu un tenrec care face baie într-o mini-cadă. Adorabilul animal se „spală” cu praf ca un mic...
Film Now
Keith Urban, copleșit de rușine după despărțirea de Nicole Kidman. De ce evită aparițiile publice: „Lucrurile...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”