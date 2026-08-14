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Cum va fi vremea până la jumătatea lunii septembrie. Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni

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o frunza in soare toamna
Foto: Getty Images
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Din articol
Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026 Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026 Săptămâna 31.08.2026 – 07.09.2026 Săptămâna 07.09.2026 – 14.09.2026

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a ţării în următoarele patru săptămâni, până la jumătatea lunii septembrie, cele mai mari abateri fiind aşteptate în vest şi centru. În prima săptămână, precipitaţiile vor fi deficitare în întreaga ţară, în special la munte, iar ulterior cantităţile de precipitaţii se vor situa, în general, în jurul celor normale, arată estimările meteorologice pentru perioada 17 august - 14 septembrie, anunţate vineri de Administraţia Naţională de Meteorologie.

Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026

Temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și centrale. Excepție va face sud-estul teritoriului, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și centrale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi în general apropiate de cele normale, posibil ușor mai ridicate în zonele montane și în regiunile vestice.

Săptămâna 31.08.2026 – 07.09.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 07.09.2026 – 14.09.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Editor : C.S.

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