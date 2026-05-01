Cum va fi vremea până pe 1 iunie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026 Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026 Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026 Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru intervalul 04 mai - 01 iunie. Potrivit meteorologilor, în următoarele patru săptămâni vremea va fi în general ușor mai caldă decât normalul perioadei, iar ploile vor fi, în mare parte, apropiate de normal, cu unele perioade cu precipitații mai reduse la începutul lunii mai.

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice și local în cele centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile nordvestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în sud-vestul teritoriului.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

