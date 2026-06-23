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Cum va fi vremea până pe 20 iulie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

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copii care alearga pe langa fantani
Avertizare meteo de canicula. FOTO: Profimedia Images
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Temperaturi peste normalul perioadei și deficit de precipitaţii în următoarele patru săptămâni în toată ţara, anunță Administraţia Naţionale de Meteorologie (ANM) în prognoza pentru intervalul 22 iunie - 20 iulie.

În săptămâna 22-29 iunie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei la nivelul întregii ţări, cu abateri pozitive mai accentuate în vest, nord-vest şi centru. Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vest, însă în restul regiunilor va fi deficitar, mai ales în nord.

În intervalul 29 iunie - 6 iulie, temperaturile medii vor continua să se situeze peste normalul climatologic în toate regiunile, în special în vest, nord şi centru. Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare la nivel naţional, cu un deficit mai pronunţat în nord, centru şi la munte.

Pentru săptămâna 6-13 iulie, ANM estimează valori termice peste cele normale pentru această perioadă în întreaga ţară. Regimul pluviometric va rămâne deficitar în toate regiunile, în special în zonele montane.

În săptămâna 13-20 iulie, mediile temperaturilor vor continua să depăşească valorile specifice perioadei pe întreg teritoriul României. În schimb, cantităţile de precipitaţii sunt estimate să fie apropiate de normalul climatologic în majoritatea regiunilor.

Editor : A.P.

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