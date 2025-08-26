Live TV

Cum va fi vremea până pe 22 septembrie. Estimările meteorologilor pentru următoarele patru săptămâni

Data actualizării: Data publicării:
copil care sare pe trotuar in apa si soare
Foto: Profimedia Images
Din articol
Săptămâna 25.08.2025 – 01.09.2025 Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025 Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025 Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 25 august - 22 septembrie. Potrivit estimărilor făcute de meteorologi, vremea va fi, în general, mai caldă decât normalul perioadei, în special în sudul și sud-vestul țării, iar ploile vor fi puține în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 25.08.2025 – 01.09.2025

Valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte, local, în extremitatea de sud și de est a țării, precum și în centru.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile sudvestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și sud-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isu salvamont arges munte
1
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
salvamont muntii fagaras
2
Accident mortal în Munții Iezer-Păpușa: Culegători de fructe au fost alertați de strigăte...
grosan
3
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
Primar
4
Fostul primar din Herson, eliberat de ruși din captivitate. De ce el nu s-a regăsit până...
Wonsan Kalma
5
„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste din Rusia. „Eram...
Lumea tenisului râde de noul look al lui Carlos Alcaraz: "E oribil! Groaznic!"
Digi Sport
Lumea tenisului râde de noul look al lui Carlos Alcaraz: "E oribil! Groaznic!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Donald Trump promite sprijin pentru securitatea Ucrainei. Explicația...
mihai chirica
Mihai Chirica, acuzat de abuz în serviciu în dosarul pensionarilor de...
Drona militară a SUA.
Planul Marinei SUA de a construi o flotă de drone care să-i țină...
pensie
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 de euro...
Ultimele știri
Incendiu devastator în Insulele Marshall. Clădirea Parlamentului a fost mistuită de flăcări
Donald Trump afirmă că a discutat cu Vladimir Putin despre dezarmarea nucleară a Rusiei. „Este un joc foarte important”
Industria de apărare din Coreea de Sud înregistrează profituri record. „Fabricile de tancuri din Germania nu pot ține pasul”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
fata care sta pe iarbă la soare
Prognoza meteo: temperaturi ridicate la final de august. Cum va fi vremea la început de septembrie, în fiecare regiune a țării
padure cu soare printre copaci
Vreme la extreme în ultima săptămână de vară: temperaturile au coborât până la -1,7 grade. Meteorologii anunță când revine căldura
df
HARTĂ. Avertizare de la meteorologi pentru mai mult de o treime din țară
vreme rece dimineata natura vara
După furtuni, vremea se răcește. Temperaturi de până la 0 grade Celsius anunțate de meteorologi
Tulcea,,Romania,-,July,15:,European,City,Flooded,During,A
Inundații în nord-vestul României. Se anunță mai multe coduri de vreme rea în aproape toată țara
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a renunțat la viața din Elveția și s-a căsătorit cu un artist care-l imită pe Elvis Presley: „S-a...
Cancan
Ce pensie are Valentin Ceaușescu? Greu de crezut cu ce sumă trăiește fiul fostului dictator
Fanatik.ro
Dezastru în afaceri pentru cumnatul lui Nicușor Dan. Cum a ajuns firma lui Bogdan Grădinaru în această...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să...
Adevărul
Tăvălugul concedierilor a pornit. Ce domenii sunt afectate și ce ar trebui să facă angajații. Sfaturi de la...
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Andreea Bălan și Victor Cornea, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler, în Italia: „Acest...
Digi Sport
Umilită la ultimul meci în circuit, a izbucnit în lacrimi în brațele soțului. O mare campioană se retrage din...
Pro FM
Giulia Anghelescu, declarație de iubire pentru Vlad Huidu, după 18 ani de relație: „Încă mă faci să râd și să...
Film Now
6 actori care nu se văd jucând rolul James Bond
Adevarul
Ucraina dezvăluie oficial noua versiune a rachetei Neptun cel lung, cu o rază de acțiune de 1.000 km
Newsweek
Care pensionari iau pensia mai repede în septembrie? Cine va plăti de zece ori impozit? Document
Digi FM
"Totul a apărut după expunerea la o femeie vaccinată". Afirmații controversate făcute de un medic, catalogate...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Ben Affleck, furios după ce au ieșit la iveală detalii din relația pe care a avut-o cu Gwyneth Paltrow: „Se...
UTV
Britney Spears, apariție îndrăzneață pe Instagram. Artista s-a fotografiat complet dezbrăcată