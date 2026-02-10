Cum va fi vremea până pe 9 martie. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza pentru perioada 09 februarie - 09 martie. Potrivit estimărilor emise de meteorologi, va fi în general mai cald decât în mod normal la începutul intervalului, cu episoade de ploi peste media obișnuită în mai multe regiuni, iar spre începutul lunii martie valorile termice și precipitațiile se vor apropia de normalul perioadei.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai în regiunile nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și estice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate local.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sudice și sudestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi apropiate de cele normale, la nivelul întregii țări.

