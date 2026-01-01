Live TV

După zilele geroase din preajma Anului Nou, când s-au înregistrat temperaturi de până la minus 15 grade Celsius, primele zile din ianuarie aduc vreme mai blândă. De vineri, temperaturile vor fi în creștere, iar ninsorile se vor transforma, treptat, în ploi, anunță ANM. Precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a ţării, cu depunere consistentă de zăpadă în zonele montane. Meteorologii au emis deja, până sâmbătă, cod galben de vânt puternic și de ninsori în zona de munte. 

După zilele geroase, vin ploile

Anul 2026 începe cu vreme rece, chiar geroasă dimineața în centru, nord și în dealurile sudice. Va ninge slab la munte, în Maramureș, Banat, Crișana și pe alocuri în Transilvania, iar vântul va prinde din nou putere.

Astăzi vom mai conta pe o vreme mai rece din punctul de vedere al regimului de temperaturi. Având în vedere maximele care se vor înregistra în întreaga țară, vorbim de maxime încă pozitive. Nu la valori foarte mari, însă un ecart între minus cinci până la 5 grade Celsius. Însă, în același timp, este posibil să consemnăm în continuare intensificări ale vântului, în special în zona înaltă a Munților Apuseni, dar și în Carpații Orientali, acolo unde rafalele vor fi cuprinse între 90 până la 110km/h viscolind zăpada, iar în rest va fi vânt cu intensificări la cote mai reduse, mai ales în partea de vest și de est a țării. Vorbim despre viteze între 40 până la 60km/h. Își vor face apariția și precipitațiile, cu precădere ninsori slabe, posibil în Maramureș, local în Banat, în Crișana, dar și în zonele montane. Precipitații mici în restul țării, care vor favoriza și depunerea de polei în Capitală, astăzi”, a declarat Elena Mateescu, directorul ANM.

Meteorologii anunţă, joi, că aria precipitaţilor se extinde în cea mai mare parte a ţării şi sunt aşteptate ninsori semnificative în zonele montane, până sâmbătă. De asemenea, în mai multe zone ale ţării se anunţă vânt puternic, pentru zona de munte fiind emisă o avertizare cod galben.

ANM a emis o informare meteo, valabilă până sâmbătă, la ora 10.00.

Aria precipitaţiilor se va extinde treptat în vestul, centrul şi nord-vestul ţării, precum şi în toate zonele montane şi submontane şi local se vor acumula cantităţi de apă de 20...30 l/mp. La munte va ninge şi, în special în Munţii Apuseni, se va depune strat consistent de zăpadă, în general de 15...25 cm”, anunţă, joi, ANM.

În Banat vor fi precipitaţii mixte, iar în Maramureş, Transilvania, Crişana şi jumătatea nordică a Olteniei vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă va fi de 5...15 cm.

Pe alocuri se va forma polei.    

Vântul se va intensifica în Carpaţii Occidentali şi Orientali, iar de vineri (2 ianuarie) şi în Carpaţii Meridionali şi va avea viteze de peste 70…80 km/h, viscolind ninsoarea”, mai arată meteorologii.

Potrivit acestora, până sâmbătă (3 ianuarie) local şi temporar intensificări ale vântului vor fi şi în zonele joase de relief din vest, centru şi est, cu viteze în general de 40...50 km/h.

Până joi (8 ianuarie) vor fi precipitaţii în toate regiunile, iar local cantităţile de apă vor fi însemnate”, arată ANM.

Pentru intervalul 1 ianuarie, ora 23:00 – 2 ianuarie, ora 18:00, a fost emisă o avertizare cod galben.

Vântul va avea intensificări în Carpaţii Occidentali şi Orientali, iar din dimineaţa de vineri şi în Carpaţii Meridionali. Vor fi viteze de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...100 km/h, ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută”, se mai arată în anunţul ANM.

Episod de încălzire a vremii de scurtă durată. Frigul revine

De vineri, temperaturile vor fi însă creștere, iar ninsorile se vor transforma treptat în ploi. În nord-vest și centru vor fi precipitații mixte, iar în vest va ploua.

Se va încălzi pentru scurt timp în zilele de 2 și 3 ianuarie, cu maxime în jurul a zero până la 9 grade Celsius în Capitală, o maximă în jurul a 7-8 grade, însă încălzirea vine la pachet și cu precipitații. Este posibil să consemnăm cantități de 20-30l/m² însă de duminică, din 4 ianuarie, din nou, vom avea temperaturi în scădere. O vreme rece în special în jumătatea nordică a țării, acolo unde temperaturile vor scădea până la cel mult 3-4 grade, în timp ce în sud-est vor mai fi posibile temperaturi pozitive în jurul a 10 grade Celsius”, a precizat Elena Mateescu.

Sâmbătă, vremea va deveni nefiresc de caldă, cu valori de până la 14 grade Celsius în sud. În regiunile intracarpatice vor fi precipitații mixte, iar la munte va continua să ningă.

Vremea în București

În Capitală, cerul va fi senin, dar va fi foarte frig. Se vor înregistra cel mult 4 grade, iar vântul va sufla cu rafale de 35 km/h și va amplifica senzația de rece. La noapte, temperaturile se vor apropia de pragul gerului. La periferie vor fi  minus 9 grade Celsius.

„Din 4 ianuarie vedem posibilitatea formării unui strat consistent de zăpadă, inclusiv în zona montană”, a spus directorul ANM. „Inclusiv în Capitală se vor înregistra valori de minus 5-7 grade, iar în zonele preorășenești ne putem apropia chiar și de minus 10 grade Celsius”, a mai declarat Elena Mateescu.

Zăpadă de 22 de centimetri la munte

Drumarii au intervenit pe mai multe tronsoane de drumuri naţionale, europene şi judeţene ca urmare a ninsorilor abundente din dimineaţa zilei de joi, a informat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă.

Angajaţii secţiei de drumuri naţionale au acţionat cu 21 de utilaje şi au răspândit 127 tone de material antiderapant pe DN17C, DN1C, E58, DN18, DN19, E58 şi varianta de ocolire a municipiului Baia Mare. Pe sectoarele de drumuri judeţene s-a intervenit cu 42 de utilaje şi s-au împrăştiat 419 tone de material antiderapant. Majoritatea sectoarelor de drumuri publice din judeţ au partea carosabilă curată şi umedă. Zăpada frământată depusă pe partea carosabilă măsoară până la 1 cm se găseşte pe DN18, în Pasul Prislop, între km 140 şi km 180, dar şi pe sectoare de drumuri comunale. Ninge în judeţ, iar în Pasul Gutâi şi în Pasul Prislop, ninsoarea este viscolită. Vântul prezintă intensificări temporare de până la 52 km/h. Se acţionează cu utilaje şi material antiderapant pentru deszăpezirea părţii carosabile”, a spus Dan Bucă.

Potrivit acestuia, viteza vântului la munte a depăşit 70 km/h şi a spulberat zăpada.

În cursul dimineţii de joi, CJSU Maramureş a reamintit conducătorilor auto, dar şi turiştilor aflaţi în vacanţă despre obligativitatea echipării vehiculelor cu anvelope de iarnă la deplasarea pe drumuri acoperite cu gheaţă, zăpadă sau polei. Verificarea înaintea de a porni la drum a maşinii, traseul care urmează a fi parcurs şi condiţiile meteorologice dar şi cele din trafic.

