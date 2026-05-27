„Cupola de foc” a ajuns în România: Peste 30°C la umbră. Cât ține episodul de vreme neobișnuită

Temperaturile peste 40 de grade și furtuni în Europa

Valul de aer tropical care a fiert Europa și a doborât recorduri de căldură a ajuns și în România. Ne așteaptă cea mai călduroasă zi de la începutul acestui an. Este o vreme neobișnuită pentru această perioadă a anului și temperaturi care vor ajunge până la 33 de grade, la umbră. Florinela Georgescu, directorea de progonază ANM, a vorbit pentru Digi24 despre ce să ne așteptăm în zilele următoare și cât va ține acest val de căldură neobișnuită.

 

Astăzi vom avea parte de temperaturi de peste 30 de grade, fiind cea mai caldă zi din această perioadă. Spre seară, vremea începe să se shimbe, anunță meteorologul.

„Noi ne-am situat în această perioadă în marginea estică a valului de căldură. De aceea la noi nu au crescut exagerat de mult temperaturile, dar chiar și așa, ieri am înregistrat 32° în partea de vest a țării și tot acolo va fi și astăzi cel mai cald. Vârful valului de căldură, de altfel, este astăzi 32, 33° în Banat, în Crișana, iar în restul teritoriului multe temperaturi așteptăm în jurul a 30 de grade.

În a doua parte a zilei de astăzi așteptăm ca instabilitate atmosferică să fie în accentuare în regiunile nordice, pentru că vom fi traversați de un front atmosferic rece. Se va manifesta acesta mai ales prin intensificări ale vântului. Astăzi, spre seară, la noapte, partea de nord-est a teritoriului, mâine multe regiuni ale țării și sigur că această schimbare de masă de aer aduce și scăderea temperaturilor. Este posibil mâine să ne mai apropiem de 30°, dar doar în partea de sud a Olteniei, apoi zilele următoare să fie caracterizate de temperaturi normale acestei perioade, care să nu mai depășească 24, 27 de grade”, a explicat Florinela Georgescu, directorea de progonază ANM.

Avem de-a face cu un val de căldură timpuriu și foarte intens, a precizat meteorologul.

„Este un val de căldură foarte timpuriu, în primul rând, de aceea și recordurile de temperatură pe care le înregistrează țările vestice. Sigur că trebuie să luăm în considerare faptul că peninsula Iberică, Spania, reprezintă o zonă în care în timpul verii se înregistrează valori termice deosebit de ridicate. Dar pentru luna mai, repet, este un val de căldură timpuriu și foarte intens”, a adăugat Florinela Georgescu.

În luna iunie, vom avea parte de vreme schimbătoare, cu temperaturi peste normalul acestei perioade.

„Semnalele, deocamdată, arată un început de iunie cu vreme schimbătoare, cu perioade cu manifestări de instabilitate, dar în același timp și cu o probabilitate mare de a avea temperaturi ușor peste normalul acestei perioade”, a precizat Florinela Georgescu.

7 oameni au murit în Franța din cauza caniculei sau înecați, în timp ce încercau să se răcorească. Ieri a fost cea mai caldă zi de luna mai din istoria măsurătorilor meteo în Hexagon, cu o medie națională de 24,8 grade Celsius. În Spania sunt așteptate astăzi 40 de grade Celsius, în timp ce în estul Europei apar furtuni.


La sfârșit de mai, aerul este la fel de fierbine ca-n iulie în Roma. La Colosseum, apa rece e la mare căutare printre turiști.

Nu a fost mai răcoare nici în Franța care a înregistrat cea mai fierbinte zi de mai din istorie. Turiștii veniți să vadă Turnul Eiffel au căutat răcoarea în apropierea fântânilor arteziene.

Mai mulți oameni au murit în Franța, dar și în Marea Britanie din cauze direct sau indrect asociate valului de căldură.

În vestul Germaniei, lângă Koln, un tobogan gonflabil a devenit centrul atracției pentru înotătorii de toate vârstele. Pentru cei nevoiți să lucreze în aer liber, a fost un adevărat coșmar.

Valul de căldură a cuprins deja jumătate din Europa. În Bratislava temperatura a depășit 30 de grade, cu cel puțin opt grade peste temperatura medie de la sfârșitul lunii mai.

