Cupolă fierbinte peste România. Aproape toată țara, sub coduri galben și portocaliu de caniculă. Anunțul ANM

Cupola de aer tropical se accentuează și se extinde în România, a anunțat duminică meteorologul Meda Andrei, într-o intervenție la Digi24. Aproape toată țara va fi sub cod portocaliu sau galben de caniculă, iar aerul va deveni sufocant, potrivit ANM.

Alerte meteo în vigoare azi

Un cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat a fost emis și pentru perioada 10 august, ora 10:00 și 11 august, ora 10:00, în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

Temperaturile maxime se vor ridica la 37-39 de grade Celsius, în timp ce cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade.

De asemenea, meteorologii au emis și un cod galben de caniculă pentru aceeași perioadă în Maramureș, vestul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei.

Se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între 33 și 37 de grade, în timp ce temperaturile minime vor fi între 17 și 21 de grade, cu nopți tropicale.

Editor : C.L.B.