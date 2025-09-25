Vremea s-a schimbat radical după o vară prelungită, iar temperaturile au început să scadă accentuat în mai multe regiuni ale țării. Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat în direct la Digi24 care sunt cauzele și cât va dura acest episod.

„S-a terminat vara foarte prelungită de care ne-am bucurat până ieri. Răcirea a început de ieri în partea de nord și centru a Moldovei. Aerul rece intră deasupra țării noastre prin regiunile extracarpatice. La început, răcirea va fi mai pronunțată în Moldova, Dobrogea, Muntenia, apoi treptat și în partea de vest, centru și nord-vest a teritoriului”, a spus Florinela Georgescu.

Potrivit acesteia, presiunea atmosferică ridicată este asociată unui anticiclon de mari dimensiuni, care aduce aer polar deasupra Europei.

„În zona geografică a țării noastre, presiunea atmosferică este în creștere pronunțată dinspre nord, dinspre Europa central-nordică. Sunt variații puternice, atât în valoarea presiunii atmosferice, cât și în privința temperaturii. Acest vast anticiclon care se extinde deasupra Europei este asociat unei mase de aer de origine polară”, a explicat ea.

Georgescu a explicat și diferența dintre acest sistem și vortexul polar.

„Este vorba despre un câmp vast, o zonă extinsă cu presiunea atmosferică ridicată. Vortexul polar înseamnă o presiune scăzută, temperaturi într-adevăr foarte scăzute, dar blocate de brâul de vânturi foarte intense din zona polară. Sigur, vortexul va fi de interes, dar vom discuta despre el în sezonul de iarnă. Deocamdată, la scară europeană, totul este influențat de circulația foarte intensă de deasupra Oceanului Atlantic”, a menționat directorul ANM.

În plus, fostele depresiuni tropicale influențează regimul ploilor pe continent.

„Foste depresiuni tropicale forțează, pe de o parte, masa de aer umed, determină precipitații așa cum le-am văzut deasupra Europei de Vest, chiar influențează ce se întâmplă deasupra Mării Mediterane, cu ploi puternice, de exemplu în zona Peninsulei Italice. Noi suntem oarecum la limita tuturor acestor evenimente. De interes pentru noi rămâne însă avansul acestei mase reci, straturile mai joase, acestea pe care le simțim ca influență asupra regimului de temperatură”, a adăugat Florinela Georgescu.

Întrebată cât va dura episodul, directorul ANM a precizat că acesta este „doar începutul”.

„Astăzi vremea va continua să se răcească. Astăzi așteptăm maxime între 11 și 24° în partea de nord a Moldovei, mâine între 15 și 22° și ne vom menține cu acest ecart al temperaturilor în cea mai mare parte a intervalului următor. Aceasta înseamnă cel puțin săptămâna care urmează. Sigur, cu variații de la o zi la alta datorate prezenței norilor”, a mai spus Florinela Georgescu.

Pentru Capitală, cele mai scăzute temperaturi sunt prognozate la începutul săptămânii viitoare.

„Avem semnalul că pentru București cel mai rece ar trebui să fie luni cu o maximă de doar 15°. Și să mai spunem că acest aer foarte rece, deși este asociat unei presiuni atmosferice ridicate care nu favorizează formarea precipitațiilor, totuși precipitații slabe vor mai fi, iar în zona montană înaltă acestea vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare”, a conchis ea.

Editor : Ș.A.