România trece, în doar câteva zile, de la temperaturi apropiate de cele de vară la o vreme mult mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Meteorologii anunță maxime de până la 30 de grade în sudul țării, însă un val de aer rece va aduce o scădere accentuată a temperaturilor, ploi însemnate cantitativ și, în anumite zone, posibilitatea apariției ninsorilor. Precipitațiile sunt așteptate într-un context în care seceta pedologică afectează de multă vreme suprafețe extinse din țară.

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat că, deși weekendul va aduce în continuare temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, masa de aer rece va pătrunde treptat în țară.

„Pentru zilele de weekend așteptăm în continuare o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, în special în zonele sudice și sud-estice ale țării. Astăzi, temperaturile vor ajunge la 30 de grade, în special în partea de sud și în centrul Munteniei, cu 28-29 de grade în Capitală”, a declarat Elena Mateescu.

Diferențele de temperatură vor fi însă semnificative între regiunile țării. În timp ce sudul va avea parte de valori ridicate, în nord-est și în Maramureș temperaturile vor fi considerabil mai scăzute.

„În partea de nord-est a țării, de pildă, în Maramureș, vom avea doar 17 grade. Masa de aer mai rece va pătrunde în spațiul geografic al țării noastre și se va extinde în următoarele zile”, a precizat șefa ANM.

Temperaturile scad accentuat la începutul săptămânii viitoare

Răcirea va deveni tot mai evidentă începând de mâine, când temperaturile vor scădea în cea mai mare parte a țării, în special în nord-vest, nord și centru. În sud și sud-est, valorile vor rămâne temporar mai ridicate, cu maxime de până la 28-29 de grade în sudul Olteniei și aproximativ 26 de grade în București.

La începutul săptămânii viitoare, însă, vremea se va răci în toate regiunile, iar temperaturile vor ajunge să fie mai mici decât cele normale pentru această perioadă.

„Vremea va continua să se răcească, astfel încât, mai ales la debutul săptămânii viitoare și pe parcursul acesteia, vom observa deja o vreme chiar mai rece decât în mod obișnuit în toată țara”, a avertizat Elena Mateescu.

La mijlocul săptămânii viitoare și în a doua parte a acesteia, maximele se vor situa, în general, între 12 și 18 grade Celsius. Și temperaturile minime vor fi scăzute, putând coborî până la aproximativ 2 grade în cele mai reci zone.

Ploi însemnate cantitativ în mai multe regiuni

Pe lângă scăderea temperaturilor, meteorologii prognozează și precipitații însemnate cantitativ, în special la începutul săptămânii viitoare. Cantitățile de apă ar putea ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat și, izolat, ar putea depăși 25 de litri pe metru pătrat.

Cele mai importante precipitații sunt așteptate în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, dar și în nordul Moldovei și în partea de vest și nord-est a Munteniei.

„Contează și precipitațiile, mai ales la debutul săptămânii, când cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat, posibil peste 25 de litri pe metru pătrat, vor fi de interes în special în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, dar și în nordul Moldovei și în partea de vest și nord-est a Munteniei. Practic, în cea mai mare parte a țării așteptăm precipitații”, a explicat directorul general al ANM.

În contextul răcirii accentuate, în zonele montane sunt posibile și ninsori, în funcție de evoluția temperaturilor și de altitudinea la care se vor produce precipitațiile.

Ploile, importante în contextul secetei pedologice

Precipitațiile prognozate ar putea contribui la ameliorarea deficitului de apă din sol, în condițiile în care seceta pedologică persistă de multă vreme și afectează suprafețe extinse din România.

„Este bine că va ploua, luând în considerare seceta pedologică de lungă durată și extremă în toată țara și toate efectele pe care le-a avut”, a subliniat Elena Mateescu.

Astfel, după un weekend cu temperaturi neobișnuit de ridicate în sud, începutul săptămânii viitoare va aduce o schimbare importantă a regimului termic, cu temperaturi mai scăzute, precipitații în mai multe regiuni și condiții de iarnă în zonele montane.

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Editor : C.A.