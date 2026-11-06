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De la temperaturi scăzute la o uşoară încălzire. Cum va fi vremea până la începutul lunii decembrie

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Foto: Profimedia Images
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Meteorologii au emis, vineri, prognoza pentru perioada 9 noiembrie -7 decembrie şi anunţă temperaturi uşor mai scăzute decât media perioadei în prima săptămână, după care urmează o uşoară încălzire. Valorile termice ajung uşor peste normalul perioadei, în timp ce precipitaţiile vor fi uşor excedentare. 

Săptămâna 09.11.2026 – 16.11.2026  

Valorile termice se vor situa uşor sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.  

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice şi local în cele centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.  

Săptămâna 16.11.2026 – 23.11.2026  

Temperaturile medii se vor situa uşor peste cele specifice pentru acest interval la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.  

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile vestice şi nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.  

Săptămâna 23.11.2026 – 30.11.2026  

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile. 

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul întregii ţări. 

Săptămâna 30.11.2026 – 07.12.2026 

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. 

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a ţării. 

ANM precizează că estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2006-2025

Editor : A.C.

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