De la vreme de primăvară la ninsori, cu diferențe de 15 grade de la o zi la alta. ANM: Duminică, temperaturile vor scădea semnificativ

Primăvară și iarnă în doar 5 zile. Prin asta trece România în următoarele zile. Dacă în weekend vor fi temperaturi de până la 17 grade, săptămâna viitoare, un val de aer rece va cuprinde toată țara. Vor fi diferențe de 15 grade în mai puțin de 24 de ore. Elena Mateescu, director general ANM, a explicat la Digi24 cum va evolua vremea în următoarele zile.

Vremea se încălzește semnificativ în zilele care urmează, sâmbătă atingând cele mai ridicate valori din acest interval, până la 17 grade, anunță Elena Mateescu, director general ANM.

„Dacă în aceste zile consemnăm cele mai ridicate valori de temperaturi, de altfel, și la această oră 16° la Vărădia de Mureș, în partea de vest a țării, 15° la Timișoara, Arad, Săcueni. Practic, în regiunile intracarpatice temperaturile depășesc 12, așa cum am spus, până la 16. 7°, 8° în Capitală, 6° pe litoral. Mâine, în continuare, valori peste mediile specifice datei din calendar, pentru ca ziua de sâmbătă să aducă cele mai ridicate valori din acest interval, 7 până la 17°. În continuare, cele mai ridicate, în special, în regiunile intracarpatice, dar și în partea de sud, sud-est, inclusiv în Capitală 12, 13°”, explică Elena Mateescu.

De duminică, iarna se reîntoarce cu temperaturi sub pragul de ger.

„Însă de duminică vremea se va răci semnificativ, mai ales în partea de vest, centru și nord a țării. Practic, în dimineața zilei de duminică vom consemna temperaturi negative, între -8 până la -5° în jumătatea nordică, în timp ce și în cea sudică temperaturile minime în această dimineață nu vor depăși 1, 2°C, pentru ca ziua de luni răcirea să fie una semnificativă deja -5° la nivelul maximelor în nordul Moldovei, până la 4, 5° în Dealurile de Vest, astfel încât intervalul marți, miercuri, joi, săptămâna viitoare și chiar și luni, practic până la jumătatea săptămânii viitoare, să vorbim de minime negative în toată țara, chiar sub -10° în zonele centrale și nordice. Iată, din nou, sub pragul de ger, până la -2, 3° în zona litoralului. În Capitală, valori de asemenea negative -3, -4°C”, a precizat Elena Mateescu.

