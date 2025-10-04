Live TV

Dezastrul provocat de ciclon în România. Blackout în orașe din Brașov, turiști blocați pe munte. Inundații în Constanța și în Capitală

Foto: Captură video Digi24
Blackout în stațiuni montane din Brașov Copaci doborâți de vânt, peste o sută de mașini avariate în Capitală Inundații în Constanța Turiști blocați pe munte Copac prăbușit în Sibiu, bărbat rănit grav

Mii de turiști și localnici din județul Brașov au rămas fără curent de vineri după-amiază, din cauza copacilor doborâți de vânt peste firele de electricitate. Sunt afectate inclusiv stațiunile montane Bran, Fundata și Moeciu. În Capitală, a fost nevoie de sute de intervenții ale pompierilor. Zeci de mașini au fost strivite de copaci. În Constanța, mai multe străzi au fost inundate după ploile torențiale. 

Blackout în stațiuni montane din Brașov

Avarie majoră în mai multe localități din Brașov, după ce, din cauza viscolului și a greutății zăpezii, zeci de copaci au căzut peste firele de electricitate. De ieri după-amiază, mii de turiști și localnici nu au curent.

Probleme sunt inclusiv în stațiunile montane Bran, Fundata și Moeciu. Pe teren sunt deja echipaje de intervenție, lucrează pentru remedierea cât mai rapidă a situației.

Copaci doborâți de vânt, peste o sută de mașini avariate în Capitală

Pompierii din Bucureşti și Ilfov au gestionat de joi seara până în noaptea de vineri spre sâmbătă, cât a durat codul portocaliu de fenomene meteo extreme, 351 de intervenţii pentru copaci căzuţi, elemente de construcţie desprinse, cablu electrice afectate sau acumulări de apă.

Potrivit bilanţului transmis sâmbătă dimineaţă de reprezentanţii ISUBIF, în municipiul Bucureşti s-a intervenit la 309 de solicitări, după cum urmează: 218 pentru copaci căzuţi; 59 pentru elemente de construcţie desprinse; 17 pentru cabluri electrice afectate; 15 pentru acumulări de apă.

Totodată, în judeţul Ilfov au fost înregistrate 42 de astfel de cazuri: 24 pentru copaci căzuţi; 7 pentru elemente de construcţie desprinse; 2 pentru cabluri electrice afectate; 9 pentru acumulări de apă.

Numai în Capitală 160 de aututorisme au fost serios avariate de copacii doborâți de vânt. 

Inundații în Constanța

În Constanța a plouat torențial vineri, iar mai multe străzi au fost inundate. Canalizarea nu a făcut față volumului mare de apă care a căzut într-un timp scurt. Șoferii care s-au încumetat să treacă prin apa care în unele locuri atingea jumătate de metru au rămas cu mașinile blocate.

Pe litoral, vântul a suflat cu putere vineri. Meteorologii au anunțat că acesta a depășit la rafală 80 km/h, motiv pentru care toate porturile de la Marea Neagră au fost închise.

Turiști blocați pe munte

Patru cetăţeni din Polonia au fost salvați după o operațiune de cinci ore, după ce au rămas blocaţi, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în zona montană de la limita judeţelor Hunedoara - Vâlcea - Alba. La operațiune au intervenit jandarmii montani din Hunedoara și Vâlcea.

„Un apel 112, ora 00.10, anunţa faptul că 4 cetăţeni polonezi au rămas blocaţi în zona montană, la o altitudine de 1900 - 2000 de metri, într-un gol alpin, zona numită Plaiul Muierii. În urma apelului Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara a activat echipa de intervenţie montană din cadrul Detaşamentului 3 Jandarmi Lupeni. Jandarmii montani şi un echipaj din cadrul Salvamont Parâng au început deplasarea spre zona indicată, una din persoanele rătăcite reuşind să transmită coordonatele GPS. De asemenea I.J.J. Vâlcea a transmis un echipaj de jandarmi înspre zona indicată prin coordonatele GPS”, a transmis Inspectoratul de Jandarmi Hunedoara.

Copac prăbușit în Sibiu, bărbat rănit grav

Vineri seara, un bărbat a fost rănit grav la cap, după ce un copac a căzut peste o mașină din cauza condițiilor meteo, în județul Sibiu, în apropiere de Păltiniș.

Șoferul de 29 de ani a rămas blocat și până la sosirea pompierilor și a medicilor, a fost scos din autoturism de alți participanți la trafic.

Medicii l-au dus imediat la spital pentru îngrijiri. Copacului căzut pe autoturism şi alți doi care au căzut pe șosea au fost ridicați. Intervenția a fost îngreunată de zăpadă depusă pe carosabil.

Meteorologii anunță că vremea se va încălzi abia de săptămâna viitoare, pentru a ajunge la temperaturile normale pentru această perioadă a anului.

