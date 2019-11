Directorul ANM: Discutăm despre scenariul ca iarna aceasta să fie cea mai grea din ultimii 100 de ani

Elena Mateescu, directorul ANM, a declarat că în fiecare an se discută despre faptul că iarna respectivă ar putea fi cea mai grea din ultimii 30 sau 100 de ani. Meteorologul a amintit că nu există însă un semnal robust în acest sens, însă o iarnă normală în România aduce perioade de vreme severă.

„Iarna în România aduce perioada în care să putem să vorbim de viscol, precipații și ger, dar vom actualiza aceste informații din aproape în aproape.

În fiecare perioadă a acestui an, discutăm despre scenariul că iarna aceasta să fie cea mai grea din ultimii 30 de ani sau din ultimii 100 de ani. Nu avem un semnal robust în acest sens, dar o iarnă normală în România aduce perioade de vreme severă.

O să vă prezentăm zonele cele mai expuse din perspectiva regimului de temperaturi mai scăzut: Moldova, Transilvania, dar și zona de centru a țării.

Am avut aceste semnale de prelungire a iernii, așa cum în toamnă am avut o vară prelungită. Cum a fost martie din acest an, sau aprilie 2017, când am avut avertizare de cod portocaliu pentru zăpadă.

Această alternanță a perioadelor foarte călduroase urmate de răciri bruște, cu sigurantă, se pot manifesta în următoaele 3 luni, așa cum s-a manifestat pe tot parcursul anului 2019”, a explicat Elena Mateescu, director ANM.

Climatologul Roxana Bojariu a explicat, duminică, la Digi24 că în condiţiile încălzirii globale, iernile se schimbă şi în România: „Vom avea temperaturi mai mari iarna, dar vor fi şi temperaturi mult mai severe decât înainte, este o reconfigurare a transferului de energie între componentele sistemului, un transport de energie mai mare în sistem, deci şi manifestările caracteristice pentru locul şi timpul de an sunt mai severe, mai energetice”.

„Per total, avem un glob care se încălzeşte. Până la jumătatea lunii decembrie nu pare să avem o trecere foarte bruscă spre iarnă, sunt temperaturi peste normalul perioadei. Din decembrie, a doua parte ar putea avea manifestări obişnuite iernii, sunt foarte importante aceste prognoze pe intervale mai scurte, şi cele nowcasting, cu anticipare imediată. E foarte posibil să avem fenomene extreme”, a explicat Roxana Bojariu.