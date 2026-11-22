Vremea se răcește la începutul săptămânii viitoare. Meteorologii au emis avertizări de viscol și zăpadă la munte. Acolo se va depune și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri. Temperaturile vor rămâne scăzute pe tot parcursul săptămânii viitoare, iar zăpada ar putea să cadă și în alte regiuni ale țării, a spus la Digi24 Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.

„Țara noastră va fi traversată foarte rapid de un ciclon care s-a generat în Marea Adriatică. Acest lucru se va întâmpla în această seară, la noapte și mâine, astfel încât vom avea precipitații în toate regiunile țării. Procesul este asociat și cu o răcire a vremii, de aceea vor apărea ninsorile, lapovița și ninsoarea, nu numai în zonele montane, dar și în regiunile mai joase din partea de nord a Moldovei și nordul Transilvaniei.

Aceasta se va întâmpla la noapte, apoi mâine aria precipitațiilor mixte se va extinde, va cuprinde toată Transilvania și Moldova. În celelalte regiuni vor continua precipitațiile predominant sub formă de ploaie. La munte însă, în special în zona mai înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură,

ninsorile vor fi viscolite. Vântul urmează să atingă viteze până spre 100 de km pe oră, acest lucru generând codul portocaliu valabil de mâine de la ora 12:00 până poimâine seară”, a spus Georgescu.

Ea a adăugat că în unele zone se va depune sigur și un strat de zăpadă care poate depăși izolat chiar 25 de cm.

Temperaturile vor fi din ce în ce mai coborâte.

„Spre jumătatea săptămânii este posibil să înregistrăm maxime care să nu mai depășească 7 grade, să pornească de la minus 1 sau 0 grade în partea de nord a Moldovei, iar temperaturile minime să coboare și ele în zona de presiune spre minus 8 grade.

La jumătatea săptămânii așteptăm ca ciclon să abordeze țara noastră dinspre partea de sud-vest a teritoriului de această dată, ceea ce ar putea aduce din nou precipitații în toate regiunile țării, dar care să nu mai fie prezente doar în nordul și nord-estul teritoriului, ci chiar pe arii mai restrânse și în regiunile sudice. Oltenia pare a fi zona care joi, vineri să aibă probabilitate mare de precipitații sub formă de ninsoare, dar chiar și partea de vest a Munteniei”, a continuat Georgescu.

„Deci o săptămână care poate aduce primele aspecte de iarnă nu numai în zonele de munte, ci și în zonele joase. Și din păcate, vremea rece este foarte posibil să se mențină inclusiv în weekendul următor”, a avertizat meteorologul.

Editor : M.B.