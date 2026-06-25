Un val de căldură care a cuprins Europa de Vest a dus la o serie de maxime de temperatură fără precedent, Franţa înregistrând cea mai caldă zi din istorie, Marea Britanie având temperaturi record pentru luna iunie, iar Spania atingând cea mai ridicată medie zilnică din 1950, relatează BBC.

Zeci de milioane de oameni se confruntă cu temperaturi insuportabile, care au atins aproape 41 °C la Paris şi au dus la emiterea de coduri roşii de caniculă în vaste zone ale continentului.

Indicatorul naţional al temperaturii din Franţa - o medie a temperaturilor diurne şi nocturne din zeci de localităţi - a atins miercuri 30 °C, cea mai caldă zi de când au început înregistrările, în 1947.

Mai mult de jumătate din ţară se află în continuare sub alertă roşie de caniculă, zeci de mii de locuinţe din vestul ţării rămânând fără curent electric.

Schimbările climatice determină creşterea temperaturilor în întreaga lume, dar în special în Europa. Este continentul care se încălzeşte cel mai rapid, ritmul de încălzire fiind de două ori mai mare decât media globală, potrivit serviciului climatic Copernicus. Acest fenomen provoacă valuri de căldură mai intense în timpul verii, o presiune mai mare asupra aprovizionării cu apă a Europei şi incendii de pădure mai violente.

Météo-France a înregistrat temperaturi maxime provizorii în toată Franţa, care „au rămas relativ stabile faţă de ziua precedentă”. Temperaturile maxime au variat între 39 °C şi 43 °C în mare parte în vestul Franţei, cu 43 °C înregistrate în regiunea Poitou-Charentes-Val de Loire, uşor mai puţin decât cele 44,3 grade Celsius înregistrate marţi la Pissos.

Caniculă în Franța. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Căldura intensă a determinat închiderea mai devreme decât de obicei a două dintre atracţiile emblematice ale Parisului – Luvrul şi Turnul Eiffel. Un purtător de cuvânt al Luvrului a declarat că clădirea „nu este suficient de adaptată la schimbările climatice”.

Cel puţin 40 de persoane s-au înecat în Franţa, începând de joi, în urma unor incidente legate de valul de căldură, printre care şi un copil de şase ani pe o plajă din Bègles, în departamentul Gironde. Miercuri, o porţiune de stâncă s-a prăbuşit în apropierea plajei Miramar din Biarritz, iar două persoane au fost date dispărute, una dintre ele, o femeie, fiind găsită ulterior moartă.

Autorităţile au avertizat, de asemenea, că riscul de incendii forestiere este mai ridicat în perioadele de căldură intensă. În regiunea Maine-et-Loire, peste 150 de pompieri au fost mobilizaţi marţi pentru a stinge un incendiu de proporţii în pădurea Breignon din Saint-Macaire-du-Bois. Incendiul a fost stins peste noapte, au declarat oficialii.

Ministrul muncii, Jean-Pierre Farandou, a afirmat că Franţa se află „în procesul de a constata că a devenit o ţară caldă” şi a avertizat că societatea ar putea fi nevoită să se adapteze.

Se aşteaptă o ameliorare a căldurii începând de vineri, când temperaturile ar trebui să scadă treptat.

Recorduri de temperatură în Marea Britanie și Spania

Valul de căldură s-a extins miercuri şi în alte părţi ale Europei de Vest, o alertă roşie de caniculă – fenomen rar – fiind prelungită în unele zone din Marea Britanie.

Miercuri după-amiază, Marea Britanie a înregistrat cea mai caldă zi de iunie din istorie în Gosport, Hampshire, după ce temperaturile au urcat până la 36,1°C. Temperaturile ar putea atinge 38°C joi, spun meteorologii.

Spania s-a confruntat, de asemenea, cu o căldură toridă în ultimele zile, agenţia meteorologică a ţării raportând că temperatura medie zilnică a fost de 28,08°C luni şi de 28,17°C marţi – cele mai ridicate valori înregistrate vreodată pentru luna iunie.

Coduri roşii de caniculă rămân în vigoare pentru anumite zone din nordul Spaniei, fiind posibilă o temperatură maximă de 42°C în anumite părţi ale Ţării Bascilor, a declarat agenţia meteorologică Aemet.

Caniculă în Spania. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

În Italia, sunt în vigoare 16 coduri roşii, în special în nordul şi centrul ţării.

Se aşteaptă ca temperaturile să atingă valori maxime şi în Germania, Olanda şi Belgia spre sfârşitul săptămânii.

Valul de caniculă ajunge în Europa de Est

Valul de căldură se va extinde şi în Europa de Est în următoarele zile, fiind emise avertismente de caniculă severă pentru ţări precum Polonia, Croaţia şi Ungaria, spre sfârşitul săptămânii.

Germania a anunţat, de asemenea, mai multe cazuri de înec, printre care şi cel al unui bărbat de 26 de ani care a murit după ce a intrat în apele Dunării, lângă Regensburg, în Bavaria, marţi seara.

Există, de asemenea, temeri legate de secetă în unele regiuni. În Brandenburg, Hessa şi Renania de Nord-Westfalia, autorităţile îndeamnă populaţia să utilizeze apa cu moderaţie, relatează ziarul german „Die Welt”.

De asemenea, au fost introduse interdicţii privind grătarele în oraşe precum Stuttgart şi Freiburg din Baden-Württemberg, relatează presa locală.

Serviciul meteorologic olandez, KNMI, a emis o alertă meteorologică de cod portocaliu, care indică o „probabilitate ridicată de condiţii meteorologice periculoase” în zonele sudice şi centrale ale Ţărilor de Jos, începând de miercuri şi până cel puţin vineri. KNMI a precizat că sunt aşteptate temperaturi maxime de 37 °C, iar vineri mercurul ar putea atinge 39 °C.

Cea mai mare parte a Belgiei se află sub alertă portocalie, fiind aşteptate temperaturi maxime de 37 °C în următoarele câteva zile.

Editor : C.S.