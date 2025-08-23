Live TV

După furtuni, vremea se răcește. Temperaturi de până la 0 grade Celsius anunțate de meteorologi

Data actualizării: Data publicării:
vreme rece dimineata natura vara
Foto: Profimedia Images

Meteorologii anunță că, după furtuni, vremea se va răci. Luni dimineața sunt prognozate cele mai scăzute temperaturi din acest sezon.

Alina Șerban, meteorolog ANM: „Temperaturile se vor situa în marea lor majoritate între 19-20 grade Celsius și cel mult 29-30 grade Celsius, cele mai scăzute valori în partea de nord și de centru a țării, cele mai ridicate în extremitatea sudică. 

Mâine noapte pare a fi cel mai rece, de altfel multe valori de 18-19 grade Celsius în regiunile nordice, bineînțeles și în depresiune din estul Transilvaniei.

Însă mâine noapte ne așteptăm ca temperaturile să fie destul de scăzute, astfel încât în zonele depresionare din estul Transilvaniei să coboare până spre 1 – 0 grade Celsius chiar, după aceea se vor temperaturile vor mai varia doar puțin. Se vor menține scăzute pentru această perioadă, adică vor caracteriza o vreme mai rece decât în mod normal până la mijlocul săptămânii viitoare, când se va încălzi din nou, la început în vest, apoi și în sud. Și temperaturile vor mai depăși valori maxime de 30 de grade Celsius”. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati rusi (2)
1
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
muca dragonul albastru din spania
2
Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din...
Noi avertizări meteo de furtuni.
3
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
ID201640_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Radu Miruță anunță că fiul cosmonautului Dumitru Prunariu se va ocupa de o companie de...
seismograf
5
Cutremur în România, vineri după-amiază
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil de doi ani și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate”
Digi Sport
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil de doi ani și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Premierul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan a fost primit de premierul Republicii Moldova. El are...
Screenshot 2025-08-23 111453
Cu care dintre noile cărți de identitate poți călători în străinătate...
23 August 1944, lovitura de stat care a schimbat istoria României. Foto Shutterstock
Familia regală a publicat mesajul transmis de Regele Mihai românilor...
Inquam Photos /
Ionuț Stroe acuză o campanie de dezinformare îndreptată împotriva...
Ultimele știri
Complicele criminalului din Mureș a fost prins în Germania. Ce acuzații i se aduc
Ion Țiriac nu mai este singurul miliardar din tenis. Marele campion care a intrat în clubul celor mai bogați sportivi
Tarifele lui Trump ar putea reduce deficitul SUA cu 4 trilioane de dolari în următorul deceniu, estimează CBO
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Hidratarea este esențială în zilele caniculare. Foto: Profimedia Images
HARTĂ Cod galben de caniculă în sudul țării. Temperaturile ajung din nou la 38 de grade
om care isi toarna apa in cap pe caniculă
HARTĂ Cod galben de caniculă în 11 județe și în București: temperaturile urcă până la 37 de grade. Care sunt zonele afectate
fulger, furtuna
Furtuni puternice, vânt și grindină: ANM a emis noi avertizări cod portocaliu și cod galben. Care sunt zonele vizate
High birch tree in summer, green foliage on birch in summer and sunny weather
Estimări meteo pe 4 săptămâni: Final de august cu temperaturi mai scăzute decât de obicei. Cum va fi vremea în septembrie
fulger, furtuna
Cod roșu de furtuni puternice, grindină și vijelii. Zonele vizate de avertizarea ANM
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de...
Fanatik.ro
Dan Petrescu a plecat oficial de la CFR Cluj! Și-a dat demisia după umilința cu Hacken! Update exclusiv
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Pasagerii unui zbor au rămas blocați în cabină timp de 29 de ore și nu au avut voie să coboare. Cum a fost...
Adevărul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Tragedie pe platourile serialului „Emily in Paris”. Un membru cheie al echipei a murit fulgerător, la doar 47...
Digi Sport
Cu o ofertă de la Rapid pe masă, Ianis Hagi a ales și semnează: ”E pe drum”. A fost convins cu o clauză cum...
Pro FM
Dua Lipa, trup de zeiță în colanți și bustieră, înainte de a împlini 30 de ani. Artista nu renunță la sport...
Film Now
Denise Richards, mărturie despre separarea de soț: "E extrem de greu. Nu credeam că voi divorța a doua oară"...
Adevarul
Momentul cumplit în care un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, este lovit de o maşină pe o...
Newsweek
Pensionari, furați la pensie pe Internet. Un escroc pretinde că îi ajută, dar îi lasă fără 1.000 lei
Digi FM
Meghan Markle, imagini rare cu prințul Harry. Videoclipul a făcut furori printre fani: „Ăsta e băiatul...
Digi World
Tehnologia care ar putea accesa rezervorul atmosferic uriaș al Pământului. Cum ar putea fi combătut deficitul...
Digi Animal World
„Cel mai rar urs” din lume, surprins de o cameră de supraveghere. Cum arată animalul care locuiește în...
Film Now
"Brad Pitt al Franței" e azi departe de imaginea de cuceritor. Olivier Martinez trăiește din banii de la...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...