Ploile bat în retragere, însă vântul prinde putere în unele zone din țară. A fost emisă inclusiv o alertă, care va intra în vigoare de sâmbătă. Vin însă și vești bune de la meteorologi: urmează un weekend cu mult soare și temperaturi de peste 20 de grade, conform ANM.

În acest sfârșit de săptămână ne vom bucura de soare și de temperaturi care pot atinge, cel puțin în Lunca Dunării 20-22 de grade Celsius, inclusiv în Capitală, a anunțat directorul general al ANM, Elena Mateescu. Bucureștiul s-a confruntat cu vreme severă: cod roșu de ploi torențiale, străzi inundate, copaci doborâți și trafic paralizat.

„Însă, dacă precipitațiile s-au ameliorat din perspectiva valorilor și ariei, vântul va fi în intensificare mai ales de mâine (n.r. sâmbătă), când începând de la ora 5:00 până mâine seară, la ora 23:00, zona Carpaților Meridionali și de Curbură va întâmpina rafale de 30-90 km/h, iar la altitudini mai mari de 1.700 de metri, chiar 90-120 km/h. În Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei, o atenționare de cod galben va intra în vigoare tot de mâine, de la ora 9:00, până după-amiază, la ora 18:00. Vorbim de rafale care vor atinge, izolat, chiar și 70 km/h”, a declarat directorul ANM.

Temperaturile, la nivelul întregii țări, vor fluctua, în weekend, între 10 și 22 de grade Celsius. Și în Capitală va fi vreme frumoasă, cu maxime de 19-20 de grade Celsius.

Început de săptămână cu temperaturi în scădere

„Debutul săptămânii viitoare va aduce din nou temperaturi ușor în scădere, mai ales la mijlocul săptămânii, când va fi posibil un nou episod cu precipitații în jumătatea de nord a țării”, a anunțat Elena Mateescu.

La finalul săptămânii viitoare, cel puțin în partea de sud-vest și sud a țării, vor fi valori de până la 20 de grade Celsius, a spus șefa ANM, adăugând că luna octombrie a fost „una a extremelor meteorologice, cel puțin din perspectiva cantităților de precipitații”.

Citește și Estimări meteo: ce se întâmplă cu vremea în următoarele patru săptămâni. Prognoza ANM până pe 10 noiembrie

Editor : C.A.