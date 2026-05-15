După temperaturi de vară, vremea se răcește brusc. Meteorolog: Până la sfârșitul lunii vom vorbi de aceste alternanțe

ploaie oameni cu umbrele foto inquam photos
Foto Inquam Photos / George Călin

Jumătate de țară va fi, începând de mâine, sub cod galben de ploi, vijelii și chiar grindină. Inclusiv Capitala este vizată de aceste alerte. Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a spus la Digi24 că astfel de fenomene, urmate de zile călduroase, sunt specifice lunii mai.

„Este o vreme capricioasă, specifică până la urmă anotimpului în care ne aflăm și mai ales în luna mai, care este cea mai bogată lună în precipitații. De mâine, de la ora 12:00 până duminică la ora 15:00 o informare meteorologică vizează instabilitatea atmosferică care va fi de interes la acest final de săptămână, cu averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și o răcire accentuată a vremii. Cantitățile de apă vor fi cuprinse, în general între 20l/m până la 50l/m². Nu excludem ca punctiform să consemnăm și căderi de grindină”, a spus Mateescu.

„Intensificările de vânt vor avea viteze la rafală în general între 40-60km/h și, dacă astăzi și mâine vom consemna temperaturi care în sudul țării vor atinge și depăși pragul unei zile de vară, 25-26 de grade Celsius, mâine chiar 27 de grade în sudul extrem, duminică temperaturile nu vor mai depăși 20 de grade, semn că vremea din nou va intra într-un proces de răcire, mai ales în partea de sud, sud-vest a țării, iar atenționare a meteorologică de cod galben ce va intra, de asemenea, mâine în vigoare la ora 14:00, până duminică la ora 12:00, vizează partea de sud a Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Transilvaniei”, a continuat ea.

„Având în vedere de asemenea, fenomenele de instabilitate, aversele torențiale, vânt cu intensificări de 50-70km/h, posibil vijelii, cantități de apă de 25-50l/m², vremea va fi la acest final de săptămână instabilă”, a spus directoarea ANM.

„Până la urmă, capriciile anotimpului de primăvară confirmă, ceea ce înseamnă alternanța perioadelor mai calde, în care trecem de la valori specifice sezonului de vară, așa cum menționam 25-27, chiar 28 de grade Celsius, la perioade în care răcirile să fie de scurtă durată, bruște, iar fenomenele de instabilitate, în contextul în care aceste alternanțe sunt din ce în ce mai evidente și tind să devină tipare de vreme normală, să aducă și perioade în care valorile cantităților  să ajungă la 30-50l/m², care se apropie de media climatologică a unei luni mai în țara noastră”, a explicat ea.

„Cu siguranță, până la sfârșitul lunii mai vom vorbi de aceste alternanțe în care să consemnăm creșteri ale temperaturilor, ceea ce se va întâmpla practic și pe parcursul săptămânii viitoare, mai ales de la mijlocul acesteia, zile în care să ne apropiem din nou de temperaturile de 25-26 de grade”, a mai spus Mateescu.

