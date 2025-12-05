Efectele activității ciclonilor din trei mări asupra României: Vremea se schimbă „cam din trei în trei zile”

Meteorologii au emis cod galben de vânt în jumătate de țară, dar vremea va fi capricioasă în aproape toate regiunile. Sunt anunțate și ploi, iar din cauza vremii, porturile de la malul mării au fost închise, deoarece vântul s-a intensificat încă de la primele ore ale dimineții. Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a spus la Digi24 că vremea se va încălzi din nou săptămâna viitoare.

„Elementul cel mai important al evoluției vremii pentru perioada următoare, până spre sfârșitul zilei de sâmbătă, îl reprezintă intensificările vântului. Acestea sunt datorate faptului că ne aflăm la marginea nordică a evoluției ciclonului Byron, care a afectat astăzi în special Grecia. Noi suntem influențați mai puțin. Totuși, rafalele vântului sunt destul de importante și vor afecta acestea partea de sud a țării până spre sfârșitul zilei de mâine. Precipitațiile vor fi și ele prezente tot în regiunile sudice, mai ales pe parcursul zilei de mâine. Vor fi însă în general slabe cantitativ, sub formă de ploaie, pentru că beneficiem încă de prezența unui aer cald, caracterizat de temperaturi cu mult mai ridicate decât ar fi firesc în această perioadă din an”, a spus Georgescu.

„Totuși, o răcire treptată se va simți în partea de sud și de est a teritoriului, în special, pentru că dacă astăzi maximele au ajuns spre 15 grade, mâine probabil se vor încadra doar între 3 și 13 grade la nivelul întregii țări, cele mai coborâte valori în partea de nord a Moldovei, cele mai ridicate în regiunile vestice. Și tot în partea de vest a țării va fi cel mai cald și pe parcursul zilei de duminică, în timp ce în regiunile extracarpatice, probabil maximele termice nu vor mai trece de 8-9 grade, o temperatură în jurul a 7 grade urmând să înregistrăm și la București mâine și poimâine”, a adăugat ea.

Georgescu mai spune că „vom rămâne cu acest regim de vreme schimbătoare, pentru că suntem într-o perioadă în care activitatea ciclonică atât din Marea Neagră, cât și din Mediterana, cât și din Oceanul Atlantic impun o circulație mai rapidă la nivelul continentului european”.

„Deci o vreme schimbătoare cam din trei în trei zile, astfel încât așteptăm ca de marți-miercuri să intrăm iarăși într-un proces de încălzire. Vom ajunge cu temperaturile la ceva similar cu ce am avut în ultimele zile și, de altfel, o perspectivă mai largă pentru următoarele 4 săptămâni arată că în primele zile ale anului 2026 ne-am putea situa, în medie, tot într-un regim termic peste normalul perioadei, într-un deficit de precipitații”, a mai spus meteorologul.

