România intră într-un episod de iarnă severă, cu ninsori, vânt puternic și temperaturi care vor coborî până la -15°C, în următoarele două zile. Zone întinse din Moldova, Transilvania, Oltenia și Banat vor fi afectate de ninsoare, viscol și polei, iar la munte rafalele de vânt pot ajunge la 90 km/h. Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat la Digi24 care sunt regiunile vizate, câtă zăpadă se va depune și când se va încălzi vremea, avertizând că noaptea care urmează va fi una geroasă la nivelul întregii țări.

Unde va ninge și câtă zăpadă se va depune

„Cu siguranță în zonele nordice, mai ales în Moldova, dar și în partea de sud-est a Transilvaniei. Noaptea trecută am consemnat temporar ninsori, precipitații predominant sub formă de ninsoare”, a declarat Elena Mateescu.

Astăzi și pe parcursul nopții care urmează, precum și mâine, în special în Oltenia, Banat și Transilvania, dar și în zonele de munte, se va depune un strat nou de zăpadă.

La munte, stratul de zăpadă va fi consistent, iar și în zonele joase sunt așteptate acumulări semnificative.

„La finalul intervalului, în zona montană, stratul de zăpadă poate ajunge până la 15 cm, iar în zonele mai joase de relief, posibil între 5 și 10 cm”, a adăugat directorul ANM.

Frig, vânt puternic și ninsoare viscolită

Meteorologii avertizează că ninsorile vor fi însoțite de intensificări ale vântului, care vor accentua senzația de frig și vor viscoli ninsoarea, în special la munte.

„Este posibil să consemnăm intensificări ale vântului, mai ales la munte, cu viteze de 80–90 km/h, care vor viscoli temporar ninsoarea”, a spus Elena Mateescu.

În restul zonelor, vorbim de viteze de 45–50 km/h, în special în partea de sud-vest, sud și est a țării.

Frigul s-a instalat deja în cea mai mare parte a țării. La primele ore ale dimineții au fost înregistrate valori negative severe, mai ales în zonele montane și în Moldova.

„La ora 9:00, cea mai scăzută temperatură s-a înregistrat la Ceahlău-Toaca, -13°C, iar în jumătatea nordică a Moldovei temperaturile se situează sub -7°C”, a explicat directorul ANM.

În București și pe litoral, temperaturile sunt ușor mai ridicate, dar rămân negative.

În Capitală se înregistrează -1°C, iar pe litoral, de asemenea, -1°C.

„În regiunile intracarpatice se consemnează valori pozitive, de 4–5°C, în partea de vest a țării”, a mai spus Mateescu.

Cum va fi vremea în București

În Capitală nu este așteptată, deocamdată, depunerea unui strat consistent de zăpadă, însă vremea va rămâne rece, cu precipitații mixte și vânt.

„Este posibil ca și în Capitală să consemnăm perioade în care precipitațiile să fie sub formă de lapoviță și ninsoare, dar și vânt cu rafale de 40–45 km/h”, a avertizat Elena Mateescu.

Va urma o noapte geroasă. Minimele vor coborî, la scara întregii țări, între -15°C și -5°C, chiar și în Capitală, unde minima din această noapte, spre dimineață, va ajunge la aproximativ -6°C, posibil mai coborâtă în zona preorășenească.

„Nu avem o probabilitate de a consemna un strat nou de zăpadă, însă vor fi posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, trecător”, a explicat directorul ANM, pentru Digi24.

Când se încălzește vremea

Veștile sunt mai bune începând de miercuri, când temperaturile vor începe să crească treptat.

„De miercuri, vremea se va încălzi. Dacă astăzi contăm pe temperaturi maxime negative în cea mai mare parte a țării, vorbim de maxime între -6°C și 3°C în partea de vest a țării”, a explicat Elena Mateescu.

De miercuri, temperaturile vor fi pozitive, cu maxime cuprinse între 2°C și 12°C, iar începând de joi acestea vor atinge, în regiunile extracarpatice, valori de până la 13–14°C, inclusiv în Capitală, unde maxima va fi în jur de 10–12°C.

Meteorologii spun că acest episod nu exclude alte fluctuații de temperatură până la finalul iernii.

„Până la finalul iernii, probabilitatea de a avea aceste alternanțe de zile mai reci, urmate de zile cu temperaturi peste normalul datei din calendar, rămâne elementul meteorologic de interes, așa cum s-a întâmplat, de altfel, pe tot parcursul lunii februarie din acest an”, a mai spus Elena Mateescu.

Editor : Ș.A.