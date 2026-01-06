Live TV

Estimări meteo pe 4 săptămâni. După o perioadă cu vreme rece, temperaturile cresc mai mult decât în mod normal

soare la apus iarna
Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026 Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026 Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026 Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

Meteorologii se așteaptă la o vreme mai caldă decât de obicei în mai multe zone ale țării, în a doua jumătate a lunii ianuarie. Totuși, această încălzire va fi precedată de o săptămână cu temperaturi mai coborâte și cu cantităţi mari de precipitaţii, arată estimările pentru următoarele patru săptămâni, publicate de ANM.

Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, nord-estice şi local în cele centrale, dar şi mai ridicate în cele sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile vestice.

Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în zonele montane şi în extremitatea de sud-est a ţării, dar şi uşor mai coborâte, local, în nord-est şi centru, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în nord-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în extremitatea de sud-est a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în toate regiunile.

Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru acestă săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a ţării.

